續批老頑固 川普：不提前炒鮑爾 任期結束馬上找人代替

川普總統(左)繼續痛批聯準會主席鮑爾是個「老頑固」。(路透)

川普 總統4日接受國家廣播公司(NBC)專訪時，明確指出，聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)明年5月任期屆滿前，不會解除其職務，不過還是繼續痛批這位美國央行行長「老頑固」，並呼籲採取降息 行動。

根據路透報導，NBC預錄節目「克里斯汀·韋爾克見面會」(Meet the Press with Kristen Welker)4日播出川普專訪，對於聯準會何時降息的問題，川普直言：「嗯，他應該降息、他遲早會降，但他寧願不降，因為他不是我的粉絲。你知道，他就是不喜歡我，因為我覺得他就是個老頑固。」

當被記者問及是否會在2026年鮑爾任期結束前將其免職，川普明確加以否認：「不不不，我為什麼要這麼做？我很快就會找到另一個人來代替他。」

川普上個月對全球許多貿易夥伴發動關稅戰，接著把矛頭指向Fed，要求鮑爾配合降息竟然踢到鐵板，於是不斷點名攻擊鮑爾，引發外界對Fed自主權的憂慮，進而引發美國股市大幅下跌，川普終於收斂。

不過川普反覆無常的關稅政策，讓華爾街陷入新冠疫情爆發五年來最動盪的時期，加上第一季GDP報告也顯示美國經濟下滑，川普對此直接甩鍋給拜登並繼續吹噓自己的施政：「我認為好的部分歸功於川普經濟，壞的部分則是拜登經濟，因為他做得很糟糕。」

另外川普對中國徵收前所未有的145%關稅，引發零售業與消費者憂心，川普表示：「我只是告訴大家不需要30個娃娃、有三個就好；大家不需要250枝鉛筆、有五枝就好。」

同時川普也拒絕排除部分關稅永久化的可能性：「不，我不會這麼做，因為如果有人認為他們會放棄協議，那麼他們為何要在美國投資建廠呢？」

川普承認對中國非常強硬，但仍希望與北京達成協議：「他們想達成協議，他們非常想達成協議，我們會看看結果如何，但必須是一筆公平協議。」