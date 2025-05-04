清查國際生 國安部20雇員擔任「分析師」專審130萬人

明尼蘇達大學研究生工會到明尼阿波利斯法院聲援被拘留的同學，聲稱「傷害我們當中一人，就是傷害我們全體。」(路透)

國家廣播公司新聞網(NBC)披露，川普政府如何清查國際學生簽證 ；國土安全部 (DHS)的20名員工專責將輸入130萬名外國出生的學生個人資訊，比對犯罪前科等資料。

過去幾個月以來，數千名國際學生突然喪失合法身分，國土安全部4月29日在華盛頓特區舉行的一場攸關國際學生成為移民 當局目標的法院聆訊中表示，國土安全部分派10名到20名員工，透過國家犯罪資訊中心(National Crime Information Center，NCIC)資料庫審查130萬名外籍學生的資料；NCIC是由聯邦調查局(FBI)管理的電腦化索引，內容包括犯罪前科等。

該過程揪出在維護非移民學生和訪問學者資料的「學生與交流訪問者資訊系統」(SEVIS)聯邦資料庫中，有違規紀錄的6400名國際學生，這些人隨後被終止其在SEVIS系統中的紀錄及合法身分。

國土安全部副部長沃森(Andre Watson)表示，這些員工擔任「分析師等各種角色」，整個程序由國土安全部代理執行局長漢默爾(Robert Hammer)監督，費時約兩周到三周。

沃森表示，被點名的學生名冊送交國務院，約3000名外籍生的簽證被撤銷；國務院隨後指示國土安全部終止這些學生的SEVIS紀錄。

司法部律師伊莉莎白‧庫蘭(Elizabeth D. Kurlan)4月25日在加州北區聯邦法院聽證會表示，聯邦移民及海關執法局(ICE)正在為「終止身分紀錄提供框架」制定新政策，在新政策發布前，任何學生的SEVIS紀錄都不會「只基於」NCIC的調查結果而被終止。

沃森表示，國土安全部曾在他任職該部門的四年裡，針對特定學生進行類似搜索，但當時沒有做到全面調查的程度。

川普政府3月起撤銷數千名國際學生的簽證，以及他們的紀錄和合法身分。

批評者表示，這些案例針對曾參與政治活動或面臨刑事指控的對象，如酒駕。

不過，政府用以終止簽證和撤銷身分的標準令人質疑，且幾乎沒有通知學生。

移民律師和政策專家對此表示擔憂，克利夫蘭移民律師邵賈斯(Jath Shao，音譯)表示，「利用科技落實移民執法目標宛如糟糕的科幻電影，但這就是我們面對的現實」。