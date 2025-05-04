清查國際生 國安部20雇員擔任「分析師」專審130萬人
國家廣播公司新聞網(NBC)披露，川普政府如何清查國際學生簽證；國土安全部(DHS)的20名員工專責將輸入130萬名外國出生的學生個人資訊，比對犯罪前科等資料。
過去幾個月以來，數千名國際學生突然喪失合法身分，國土安全部4月29日在華盛頓特區舉行的一場攸關國際學生成為移民當局目標的法院聆訊中表示，國土安全部分派10名到20名員工，透過國家犯罪資訊中心(National Crime Information Center，NCIC)資料庫審查130萬名外籍學生的資料；NCIC是由聯邦調查局(FBI)管理的電腦化索引，內容包括犯罪前科等。
該過程揪出在維護非移民學生和訪問學者資料的「學生與交流訪問者資訊系統」(SEVIS)聯邦資料庫中，有違規紀錄的6400名國際學生，這些人隨後被終止其在SEVIS系統中的紀錄及合法身分。
國土安全部副部長沃森(Andre Watson)表示，這些員工擔任「分析師等各種角色」，整個程序由國土安全部代理執行局長漢默爾(Robert Hammer)監督，費時約兩周到三周。
沃森表示，被點名的學生名冊送交國務院，約3000名外籍生的簽證被撤銷；國務院隨後指示國土安全部終止這些學生的SEVIS紀錄。
司法部律師伊莉莎白‧庫蘭(Elizabeth D. Kurlan)4月25日在加州北區聯邦法院聽證會表示，聯邦移民及海關執法局(ICE)正在為「終止身分紀錄提供框架」制定新政策，在新政策發布前，任何學生的SEVIS紀錄都不會「只基於」NCIC的調查結果而被終止。
沃森表示，國土安全部曾在他任職該部門的四年裡，針對特定學生進行類似搜索，但當時沒有做到全面調查的程度。
川普政府3月起撤銷數千名國際學生的簽證，以及他們的紀錄和合法身分。
批評者表示，這些案例針對曾參與政治活動或面臨刑事指控的對象，如酒駕。
不過，政府用以終止簽證和撤銷身分的標準令人質疑，且幾乎沒有通知學生。
移民律師和政策專家對此表示擔憂，克利夫蘭移民律師邵賈斯(Jath Shao，音譯)表示，「利用科技落實移民執法目標宛如糟糕的科幻電影，但這就是我們面對的現實」。
邵賈斯代表多名身分遭撤銷的學生，他說：「所有美國人都應該關心，因為這些用來對付移民的工具，也可以用以針對任何其他群體。」
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