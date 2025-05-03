魯比歐：外國人若違法 抓到就撤銷簽證

國務卿魯比歐宣布將實施新的簽證政策，針對在美的外國人，只要違法一次，簽證就會被撤銷。(美聯社)

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)2日在社交媒體上貼文表示，不論來美國旅遊或是居住於美國外國人，只要在美國違法，哪怕只是微罪，「抓到就撤銷」(Catch-And-Revoke)其簽證；此舉是川普政府再向來美、留美外國人釋出嚴峻新訊息，套用棒球術語，「只要一次，你就出局」。

「Times Now」3日報導，魯比歐強調將針對與親巴勒斯坦抗議活動有關的外國學生；批評人士則警告本政策太模糊，法律上會出問題；有些學生簽證 被吊銷案件已經被法院翻轉。

今日美國報(USA Today)報導，魯比歐指出，按這項新訂的「殺無赦」政策，外國人合法來美或居住在美國，假如觸犯法律，就會失去簽證。

魯比歐貼文說，「現在提出一次就出局政策：抓到就撤銷。無論何時，政府抓到非美國公民違反我國法律，就撤銷其簽證」。

魯比歐最早在4月30日的時事通訊中宣布此一政策，暗示國務院將追捕違法活動被判有罪定讞的移民 ，包括家暴及傷害罪。

但魯比歐2日的政策宣布並未明確指出導致外國人簽證被撤銷的觸法範圍；移民專家質疑，鑒於川普政府已進行影響深遠的移民掃蕩動作，魯比歐的新宣布政策該如何落實。

自由派智庫卡托研究所(Cato Institute)移民研究主任畢爾(David Bier)形容新政策為「荒謬」，牴觸美國移民法律。他在X社媒平台貼文表示，「富裕、有技術的人有其他選項，不會定居在一個只要他們超速、擺檸檬水攤位，生活就會毀掉的國家」。

國務院簽發非移民簽證給旅客、學生、保母、投資人、合法永久居民的配偶小孩，還有其他類別的遊客及居民。

魯比歐表示，在他領導下的國務院「現已明白指出，簽證是殊榮，並非權利」。

川普政府最近強勢鎖定一些學生簽證持有人，他們曾抗議以色列揮軍加薩，聲援支持巴勒斯坦人的觀點。學生只要輕微違法如交通違規，就遇到簽證被吊銷。

美國移民政策協會(American Immigration Council)資深學人賴克林-梅爾尼克(Aaron Reichlin-Melnick)指出，川普政府因為超速罰單就吊銷學生簽證，現在他們表示要對任何人都如法炮製。

因為學生及他們的支持者大批上法院興訟，川普政府4月下旬曾扭轉撤銷數百外國學生簽證之舉。