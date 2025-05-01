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畢業典禮演說成政績發表會 川普：你們畢業於黃金時代

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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川普向畢業生表示，他們是第一屆畢業於美國黃金時代的大學生，將成為最偉大的世代。(歐新社)
川普向畢業生表示，他們是第一屆畢業於美國黃金時代的大學生，將成為最偉大的世代。(歐新社)

川普總統1日至阿拉巴馬大學（University of Alabama）發表畢業典禮演說；川普在演說中除了宣揚自己的百日政績，同時也多次脫稿演出，提及跨性別運動員等議題；川普稱，今年的畢業生在美國的黃金時代畢業，將成為最偉大的世代。

川普1日向阿拉巴馬的畢業生發表演說，他指出，自從他執政後，進入美國的非法移民減少99.999%，包括汽油、生活用品等物價也下降，並稱美國第一季的投資成長22%，但川普並未提及第一季的GDP成長率衰退0.3%。

川普向畢業生表示，他們是第一屆畢業於美國黃金時代的大學生，並認為他們生逢其時，將成為最偉大的世代。

川普向商科畢業生喊話，希望他們不要只充實自己的履歷，而是要幫忙建設強大的美國；川普向理科畢業生喊話，希望他們運用才能讓美國在各領域保持領先，並稱美國將很快讓太空人登陸火星；川普也向新聞科系的畢業生喊話，希望他們建立美國可以相信的媒體。

川普也向畢業生提出建言，提醒畢業生不要浪費青春，要勇往直前、熱愛自己的工作、有很大的願景、努力工作、別失去自己的動能、須擁有成為局外人的勇氣才能打破體制、正面思考，把自己當作勝利者、有原創性，以及永遠不放棄。

川普說，以他的經驗來說，勝利常常就在轉角，只要再撐一下。

川普

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