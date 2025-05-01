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馬斯克告別DOGE 將回歸特斯拉 川普讚：你真的幫了大忙

編譯陳韻涵／綜合報導
全球首富馬斯克將淡出政府效率部共同主管的角色，不再定期在白宮工作。圖為他30日在白宮出席內閣會議。(美聯社)
全球首富馬斯克將淡出政府效率部共同主管的角色，不再定期在白宮工作。圖為他30日在白宮出席內閣會議。(美聯社)

白宮4月30日證實，全球首富馬斯克(Elon Musk)將淡出政府效率部(DOGE)共同主管的角色，回歸專注本業即他自己的公司，不會定期在白宮工作。馬斯克宣布，DOGE迄今的聯邦裁員計畫已撙節1600億元，遠低於他最初宣稱的2兆元目標，並在某種程度上告別了川普總統的內閣。

馬斯克30日在白宮參加內閣會議時告訴川普：「很榮幸能與您優秀的內閣合作，我只想對大家說聲謝謝，我很榮幸能與你們共事，感謝你們所做的一切。」

馬斯克說：「在川普就任的100天內，政府已取得重大成就；正如大家所言，這比先前任何一屆政府同期內所做得都多得多。因此，這預示著政府其他部門將發生的事。」

「國家廣播公司新聞網」(NBCNews)報導，馬斯克上周在特斯拉(Tesla)電動車的財報會議上表示，5月起，他將大幅減少管理DOGE的時間，計畫「每周只花一、兩天」處理公務。

白宮本月稍早證實，馬斯克即將退出並不奇怪，他本來就計畫在完成「他在DOGE卓越的貢獻」後，重新專注於特斯拉。

「紐約郵報」29日報導，馬斯克不會繼續在白宮西廂工作，但他的DOGE副手仍在白宮園區的艾森豪行政辦公大樓工作。 

川普30日告訴馬斯克，「我們都感謝你的協助，你真的犧牲了很多，你遭受極不公平的對待」。

馬斯克隨後開玩笑說，「嗯，他們喜歡燒我的車，這並不好」。

馬斯克加入DOGE以來，許多不滿民眾針對特斯拉汽車及銷售地點進行一連串破壞行徑 。

川普說：「但這個國家的絕大多數人真的很尊重且欣賞你，在座的各位都認可，你真的幫了大忙。你知道的，你想待多久，歡迎就待多久。」

川普的內閣成員及其他與會人士不約而同鼓掌，川普接著說，DOGE透過削減支出和裁減聯邦勞工等舉措「節省了」1500億元時；馬斯克插話說：「1600億元。」

全球首富馬斯克(左)將淡出政府效率部共同主管的角色，不再定期在白宮工作。圖為他3...
全球首富馬斯克(左)將淡出政府效率部共同主管的角色，不再定期在白宮工作。圖為他30日在白宮出席內閣會議。(美聯社)

馬斯克去年秋天表示，DOGE將撙節「至少2兆元」聯邦預算，但他1月受訪時，對此輕描淡寫。

華盛頓郵報、美國廣播公司新聞網和艾普索(Ipsos)25日發布的民調顯示，僅35%的受訪美國人支持馬斯克在DOGE的作為。

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