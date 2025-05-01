華郵：防長赫塞斯妻子 介入五角大廈事務「經常下指導棋」

國防部長赫塞斯(左)的妻子珍妮佛(右)被曝介入五角大廈事務，經常對赫塞斯和他的下屬下指導棋。(路透)

華盛頓郵報30日報導，國防部 長赫塞斯 (Pete Hegseth)的妻子珍妮佛(Jennifer Hegseth)扮演極不尋常角色，介入五角大廈 事務。知情人士說，40歲的珍妮佛插手項目包括安排部長媒體受訪行程、與求官者見面。

消息人士指出，赫塞斯履新的第一個全天上班日，珍妮佛就對部長幕僚提出要求，希望助理剪輯赫塞斯接受媒體訪問的談話影片，並上傳到部長社群媒體官方帳號。

報導指出，國防官員知道珍妮佛曾任福斯新聞(Fox News)製作人，在參院人事任命案聽證會期間全程盯場，但無公職經驗，在川普政府裡更無任何指派職務。一名消息人士說，珍妮佛經常下指導棋，吩咐幕僚赫塞斯應該拍攝哪些影片、發表哪些聲明、如何面對媒體。

赫塞斯最近兩度傳出在Signal通訊軟體群組透露美軍對葉門軍事行動的機密，其中一個群組成員就包括珍妮佛。

報導指出，珍妮佛在多個場合告知幕僚已經安排好赫塞斯接受媒體訪問的行程，凸顯某些官員對於她對某些五角大廈事務擁有龐大影響力的憂慮，通常部長接受媒體訪問是由國防部媒體部門專人打理，不是部長妻子負責。

兩名知情人士說，對於五角大廈的政治任命職位，珍妮佛與數名求官者見面，如同負責求職面試(job interviews)；珍妮佛最近幫忙美軍陸戰隊上校布瑞亞(Ricky Buria)遊說，布瑞亞被爆料迅速申請退休，以便爭取部長顧問的政務官職位。

消息人士表示，赫塞斯國防部辦公室裡掛著妻子與家人的多張巨幅照片，雖然部長辦公室放家人照片相當普遍，但赫塞斯懸掛照片的風格則相當少見。