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川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

控遣返薩爾瓦多馬州男黑幫 川普舌戰記者：為何不同意

記者陳熙文／華盛頓報導
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美國廣播公司新聞網在川普總統就百日當天，4月29日播出對川普的專訪，右為訪問記者莫蘭。(取自ABC News)
美國廣播公司新聞網在川普總統就百日當天，4月29日播出對川普的專訪，右為訪問記者莫蘭。(取自ABC News)

川普總統執政百日接受美國廣播公司(ABC)專訪，川普與訪問的ABC記者莫蘭(Terry Moran)大起爭執；川普並在訪問中，指控馬里蘭州男子卜瑞可・賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)是黑幫組織MS-13的成員，眼看記者不願苟同，川普還說，「你為什麼不能就說同意？」

川普執政滿百日，近日接受各大媒體的訪問；川普日前接受ABC的專訪，在4月29日晚播出，面對記者尖銳提問，川普明顯表現出不開心。

被問物價 「美好在眼前」

對於記者莫蘭詢問美中關稅戰，認為很多民眾感覺到這不是他們想要，川普則回答說，這是他們想要的(they did sign up for it)；川普說，這就是他當初競選時承諾的，指美國因貿易失衡失去很多錢，長期被其他國家剝削，這沒有辦法持續下去。

記者接著詢問關稅是否會引起物價上漲，民眾是否該預期困難的時刻來臨？川普說，他不這麼認為，反倒認為美好的時刻在眼前，並重申，自從他上台後，美國包括汽油、生活用品等價格已經下降，「當價格這樣降低，你不會有通膨。」

記者則說，不是現在，從電子商品、衣服到建築房子，關稅將會造成未來價格走高，記者也提到美國向中國開徵145%的關稅，形同施行禁運；川普先是回答說，這是中國應得的，並認為記者無法預測價格是不是會上漲，也不知道中國會不會真的把高關稅吃下來；記者則說，這是數學。

通膨疑慮 「怎不提拜登」

記者質疑說，民眾擔憂關稅，川普的回應是，一切都會沒事嗎？川普說，一切都會沒事的，並表示，他是做出了困難的決定，否則美國會內爆；川普並反問，為什麼記者不提拜登政府有過史上最嚴重的通膨問題？

莫蘭也質疑川普的移民政策，認為非法移民被遣返，應該循程序辦理聽證會；川普則反問說，當拜登政府讓這些非法移民進入美國的時候，他們也有辦理聽證會嗎？

記者回答說，美國依法在遣返非法移民之前，應該辦理聽證會；川普說，他要詢問律師的意見，但認為若想驅逐這些非法移民，就要快點行動，不可能有時間審判2100萬名非法移民；記者則回答說，「法律就是法律。」

遣返過失 「他是家暴犯」

記者又提到，川普政府誤將艾卜瑞可・賈西亞遣返回薩爾瓦多，政府也承認這是一個錯誤；川普說，政府的律師的不應該說這是個錯誤，並指控艾卜瑞可・賈西亞是MS-13黑幫組織成員，還是家暴犯。

不過，記者說，他沒有說艾卜瑞可・賈西亞是好人，但最高法院命令把他帶回來美國，這攸關法治，認為川普一通電話，就能遵循法院的命令，把艾卜瑞可・賈西亞帶回來；川普回答說，如果艾卜瑞可・賈西亞是記者口中的紳士，他就會這麼做，並表示，這不是他可以做的決定，也指出他會依法行事；記者則說，最高法院決定法律是什麼。

川普也指控艾卜瑞可・賈西亞的手指關節上刺有MS-13黑幫的刺青，記者則說，那是修圖過的照片；川普說，「你要我拿出照片來給以看嗎」；記者說，「我看過這照片了，我們尊重彼此想法不同」；川普則說，「他明明有MS刺在手上，這就是為什麼民眾不再相信新聞，因為都是假新聞」，並表示，你為什麼不能就同意他有刺青？

記者也問川普，是否相信俄羅斯總統普亭？川普說，「我連你都不相信」，並認為記者詢問假題目，不肯承認艾卜瑞可・賈西亞的手上有刺青。

川普最後也說，ABC是最糟糕的假新聞之一。

川普與ABC記者辯論馬州男子賈西亞是否為薩爾瓦多MS-13的黑幫分子，川普曾在社...
川普與ABC記者辯論馬州男子賈西亞是否為薩爾瓦多MS-13的黑幫分子，川普曾在社群媒體上貼出賈西亞的刺青，但媒體稱相片裡的MS-13字樣並非刺青。（取自川普Instagram）

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