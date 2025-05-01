我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普政府警告：持綠卡要有客人樣 威脅國家利益恐吊銷

記者顏伶如／綜合報導
川普政府警告綠卡持有者，做客要有客人樣，否則恐遭驅逐。（本報資料照片）
川普政府警告綠卡持有者，做客要有客人樣，否則恐遭驅逐。（本報資料照片）

新聞周刊(Newsweek)報導，川普政府對綠卡持有者發出最新警告表示，做客要有客人樣，否則恐遭驅逐。川普政府對移民查緝行動加強力道，數百萬擁有合法居留權的綠卡持有人擔心受到池魚之殃，但憂慮可能進一步加深。

美國公民與移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)本周透過社群媒體X官方帳號發文指出，擁有合法居留權的綠卡持有人不要以為保證可以待在美國，若被發現對國家利益形成威脅，綠卡可能遭到吊銷。

發文寫道：「所有人都應注意。如果你是我們國家的訪客，就要表現得像個訪客。我們透過強而有力的社群媒體審查計畫，找出具有國家安全、社會安全風險的目標，行動從未停止。公民與移民局密切關注網路上可能對我們國家安全與生活方式構成威脅的任何事物。」

報導指出，公民與移民局透過社群媒體發文的警告，凸顯川普政府擴大範圍展開移民執法行動，鎖定對象不再只針對無證移民，愈來愈常包括擁有合法居留權者。川普政府移民執法行動針對目標出現調整，政策重點也逐漸轉為加強社群媒體監控與意識形態審查，已有綠卡持有人因為網路言論或政治傾向而遭到遣返或拒絕入境的案例傳出。

川普政府的執法手段引發質疑，因為在美國合法居住多年的移民紛紛失去言論自由、遭受監視、正當程序(due process)權利受到限縮。

公民與移民局3月宣布，很快就會要求外籍人士申請簽證、綠卡時透露社群媒體帳號，以便讓移民局基於國家安全重大考量展開調查；社群網站資料將用來做為「身分確認、背景調查以及國家安全檢查」。新聞周刊報導，公民與移民局新規影響250萬名簽證申請人，移民局員工每年因此增加大約28萬6000小時的工作時間。

批評人士指出，加強審查可能對言論自由造成寒蟬效應。川普政府表示，曾表達支持哈瑪斯組織(Hamas)、反猶太觀點或牴觸美國外交政策言論者均構成國安疑慮，可能面臨驅逐。

移民 綠卡 川普

上一則

馬斯克告別DOGE 將回歸特斯拉 川普讚：你真的幫了大忙

下一則

美第一季GDP萎縮0.3% 3年來首見…川普怪罪拜登：他留爛攤子

延伸閱讀

參議員發動投票阻止川普關稅新政 差一票闖關失敗

參議員發動投票阻止川普關稅新政 差一票闖關失敗
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要
加澳對川普說不 台一路「向北」？

加澳對川普說不 台一路「向北」？
教宗葬禮前 川普與澤倫斯基談了什麼？美媒曝光關鍵15分鐘內幕

教宗葬禮前 川普與澤倫斯基談了什麼？美媒曝光關鍵15分鐘內幕

熱門新聞

消息人士爆料，世界首富馬斯克(右)和財政部長貝森特(左)日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執。（圖／美聯社）

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

2025-04-23 21:48
商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

2025-04-24 13:30
川普總統。（路透）

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

2025-04-23 15:10
華爾街日報分析，習近平等中國領導層已決意與美國硬槓。圖為川普(左)2019年在大阪G20峰會場邊與習近平會面。(路透)

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

2025-04-24 09:06

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要