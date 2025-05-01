川普上任來首與外國達協議 烏茲別克付遣返移民費用

福斯新聞(Fox News)報導，美國與烏茲別克政府達成協議，131名中亞非法移民 於30日從美國遣返 回烏茲別克，由烏國政府支付遣返費用，這次自川普 上任以來首度與外國政府達成這類協議。

遣返班機載著來自烏茲別克、吉爾吉斯和哈薩克的移民，吉爾吉斯和哈薩克移民預計將繼續從烏茲別克出發回到各自的母國。

川普政府表示這次協議是一個框架典範，希望與其他國家在移民問題方面能達成類似的協議；這一協議是國務院官員、國土安全部及國家安全委員會(National Security Council)與烏茲別克政府交涉數月的成果。

國土安全部在聲明中表示，這一協議突顯兩國之間深刻的安全合作關係，並為美國盟友樹立標準。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)透過聲明表示：「我們讚揚烏茲別克總統米爾濟約耶夫(Shavkat Mirziyoyev)的領導力，派遣班機將131名非法移民遣返回他們的母國。我們期待繼續與烏茲別克合作，致力加強我們的共同安全，並維護法治。」

烏茲別克人口超過3700萬人，是美國在中亞的安全夥伴，該國鄰近伊朗、中國及阿富汗。

此前川普政府曾與哥倫比亞政府交涉，哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)原先拒絕讓兩架搭載非法移民的美國軍機飛往哥倫比亞，最終才同意讓移民返回。

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)目前已經遣返6萬5682人。

川普上任後，2月和3月官方紀錄到穿越邊境的人數已經下降至平均每日1萬1363人，拜登政府時期，每日平均人數近16萬人。