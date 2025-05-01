我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普上任來首與外國達協議 烏茲別克付遣返移民費用

編譯徐薏茹／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

福斯新聞(Fox News)報導，美國與烏茲別克政府達成協議，131名中亞非法移民於30日從美國遣返回烏茲別克，由烏國政府支付遣返費用，這次自川普上任以來首度與外國政府達成這類協議。

遣返班機載著來自烏茲別克、吉爾吉斯和哈薩克的移民，吉爾吉斯和哈薩克移民預計將繼續從烏茲別克出發回到各自的母國。

川普政府表示這次協議是一個框架典範，希望與其他國家在移民問題方面能達成類似的協議；這一協議是國務院官員、國土安全部及國家安全委員會(National Security Council)與烏茲別克政府交涉數月的成果。

國土安全部在聲明中表示，這一協議突顯兩國之間深刻的安全合作關係，並為美國盟友樹立標準。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)透過聲明表示：「我們讚揚烏茲別克總統米爾濟約耶夫(Shavkat Mirziyoyev)的領導力，派遣班機將131名非法移民遣返回他們的母國。我們期待繼續與烏茲別克合作，致力加強我們的共同安全，並維護法治。」

烏茲別克人口超過3700萬人，是美國在中亞的安全夥伴，該國鄰近伊朗、中國及阿富汗。

此前川普政府曾與哥倫比亞政府交涉，哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)原先拒絕讓兩架搭載非法移民的美國軍機飛往哥倫比亞，最終才同意讓移民返回。

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)目前已經遣返6萬5682人。

川普上任後，2月和3月官方紀錄到穿越邊境的人數已經下降至平均每日1萬1363人，拜登政府時期，每日平均人數近16萬人。

非法移民 遣返 川普

上一則

華郵：防長赫塞斯妻子 介入五角大廈事務「經常下指導棋」

下一則

入籍面試被捕獲釋 哥大生大聲嗆川普「我不怕你們」

延伸閱讀

參議員發動投票阻止川普關稅新政 差一票闖關失敗

參議員發動投票阻止川普關稅新政 差一票闖關失敗
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要
加澳對川普說不 台一路「向北」？

加澳對川普說不 台一路「向北」？
教宗葬禮前 川普與澤倫斯基談了什麼？美媒曝光關鍵15分鐘內幕

教宗葬禮前 川普與澤倫斯基談了什麼？美媒曝光關鍵15分鐘內幕

熱門新聞

消息人士爆料，世界首富馬斯克(右)和財政部長貝森特(左)日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執。（圖／美聯社）

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

2025-04-23 21:48
商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

2025-04-24 13:30
川普總統。（路透）

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

2025-04-23 15:10
華爾街日報分析，習近平等中國領導層已決意與美國硬槓。圖為川普(左)2019年在大阪G20峰會場邊與習近平會面。(路透)

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

2025-04-24 09:06

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要