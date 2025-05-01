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入籍面試被捕獲釋 哥大生大聲嗆川普「我不怕你們」

編譯盧炯燊／綜合報導
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持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維30日獲釋，在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維30日獲釋，在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

持有綠卡的哥倫比亞大學巴勒斯坦學生馬達維(Mohsen Mahdaw)，兩星期前在佛蒙特州入籍面試時遭移民執法人員逮捕，4月30日獲該州聯邦地方法官下令釋放 。馬達維獲釋後在法院外向支持者發表講話，表示法官的判決是「希望之光」。

馬達維說：「盡管我受到了所有令人髮指的指控、可怕的攻擊、令人不寒而慄的言論以及違反第一修正案的行為，但釋放我就是一個非常勇敢的決定。這就是正義，對於任何懷疑正義的人來說，這是希望之光」。

馬達維更大聲的說：「致川普總統及他的內閣：我不怕你們」。馬達維是國務卿盧比歐外交政策決定針對外籍學生後被下令釋放的第一個國際學生。

他與法庭外數百名支持者一起高喊「無畏無懼」、「解放巴勒斯坦」等口號，又說人們必須團結起來，捍衛民主和人類。

馬達維表示，「永遠不要放棄正義必勝的信念，我們要捍衛人類，因為不僅僅是巴勒斯坦，世界其他國家也正在關注我們，美國即將發生的事情將影響世界其他國家」。

負責審理的地方法官克勞福德(Geoffrey Crawford)在聆訊中表示，長達兩星期的拘留，對一個沒被指控犯罪的人來說，造成極大的傷害，因此下令釋放。同時指出馬達維獲得90多名社區成員的支持信，包括猶太社區的成員。

克勞福德的命令並沒有結束川普政府驅逐馬達維的努力；目前只是讓馬達維案件審理期間保持自由。目前5月1日還有一次遠距聽證，以決定馬達維的下步去向。他的移民案件將繼續審理，但他可以在拘留所外進行抗辯。

國土安全部發言人麥克勞夫林(Tricia McLaughlin)隨後在社群媒體上推文譴責克勞福德的決定。

馬達維獲釋後，可離開家鄉佛蒙特州，參加紐約舉行的畢業典禮。他最近完成哥倫比亞大學的課程，並計畫於秋季開始攻讀碩士學位課程。

馬達維在約旦河西岸一個難民營出生並長大，2014年移居美國，在美國合法居住了十年。預計下個月從哥大畢業。他被捕時，正在佛蒙特州的公民及移民服務局辦事處接受入籍面試。

他與另一巴裔哥大研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)共同創立巴勒斯坦學生聯盟大學組織，在校內發動反對以色列在加薩行動，同遭遭聯邦移民及海關執法局(ICE)逮捕及拘留。

馬達維的律師指出，他被拘留僅僅是因為他的第一修正案權利，即他的言論，因此這是違法及違憲的。 

持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維30日獲釋，在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發...
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維30日獲釋，在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話，他可自由展開抗告。(路透)

巴勒斯坦 移民 佛蒙特州

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