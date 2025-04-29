川普上任百日再令清查庇護轄區 不配合移民掃蕩恐失補助、挨告

在屆滿上任100天之際，川普總統28日再簽行政命令追擊所謂的庇護城市，要求司法部和國安部動員抓捕非法移民。（路透）

華爾街日報(WSJ)28日報導，由於民主黨地方官員不願配合聯邦政府的移民掃蕩行動，川普 總統28日簽署行政命令指示司法部長、國土安全部長一個月內完成全國各州、城市的「庇護 轄區」(sanctuary jurisdictions)調查並列出清單。報導指出，列入「庇護轄區」名單的各州或城市，今後恐將失去聯邦補助，還可能面臨刑事與民事訴訟。

根據行政命令內容，對於偏坦非法移民 勝過美國公民的州政府或地方政府，川普指示司法部提出民事訴訟。

行政命令當中舉例指出，如果州法規定州內公立大學給予非法移民比照州民的本州學費待遇，來自外州的美國公民學生卻無法享受較便宜的學費，就是偏袒移民。根據統計，全國至少25州州法有類似規定。

瞄準民主黨執政城市

川普上台後要落實大規模遣返無證移民的競選承諾，但庇護城市與庇護州卻成為重大阻礙。絕大多數無證移民集中於紐約、芝加哥、洛杉磯等大城市如果地方警察機關不願配合，聯邦機關逮捕無證客難度提高。川普這項行政命令明顯瞄準民主黨執政的城市。

紐約時報分析，某些地方政府對於服刑屆滿的無證移民不願延押以便聯邦官員可以更容易逮捕，讓川普政府挫折感愈來愈重。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)說，川普在行政命令中指示司法部長司法部長邦迪(Pam Bondi)、國土安全部長諾姆(Kristi Noem)彙整庇護州、庇護城市清單，並對妨礙移民執法行動的地方官員採取法律行動。

另簽命令促強力執法

李威特說，川普還將簽署另一道旨在「釋放執法機關力量以緝捕罪犯」的行政命令。紐約時報報導，行政命令將對遭控執法不當的官員給予法律支持，同時為地方警察機關提供武器設備。

川普政府先前對紐約羅徹斯特市(Rochester)提告，指控市府官員以非法手段妨礙移民執法行動。一名密爾瓦基法官則遭司法部起訴，罪名是妨礙移民幹員執法。羅徹斯特市長艾凡斯(Malik D. Evans)、市議會議長米蘭德茲(Miguel Meléndez)25日發表聯合聲明譴責川普政府對市府的訴訟。聲明中說，官司其實是政治作秀，而非法律實踐。

另外，川普政府先前發布行政命令指示聯邦機關對拒絕配合移民執法行動的城市、郡縣扣留經費，但舊金山聯邦區域法院法官奧里克(William H. Orrick)上周對行政命令下達臨時禁止令。

川普28日簽署第三道行政令，尋求執行職業卡車司機英語必須流利的現有規定，要求運輸部對任何無法說和讀英文的司機停止他們的工作。