我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州重大事故 私人船撞渡輪後逃逸 疑1死至少40傷

川普為何一再放話美中正在溝通？ 中國官媒解析他策略

加快移民執法 DOGE建立跨部會資料庫

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名手持遣返名單資料夾的移民海關執法局官員。多名消息人士表示，政府效率部人員正在建立一個主資料庫，以整合不同聯邦機關的敏感資訊，加速落實移民執法及驅逐行動。(美聯社)
一名手持遣返名單資料夾的移民海關執法局官員。多名消息人士表示，政府效率部人員正在建立一個主資料庫，以整合不同聯邦機關的敏感資訊，加速落實移民執法及驅逐行動。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，多名消息人士表示，政府效率部(DOGE)人員正在建立一個主資料庫(master database)，以便整合不同聯邦政府機關的敏感數據，加速落實移民執法及驅逐行動。

知情人士說，政府效率部人員的目標是從各個政府部門取得資料並建立龐大的數據庫。川普政府先前已經嘗試把來自多個部門的訊息集中處理，包括國稅局(IRS)、社會安全局(Social Security Administration，SSA)、衛生部。

馬斯克(Elon Musk)盟友提爾(Peter Thiel)共同創立的矽谷數據分析公司帕蘭泰爾(Palantir)，目前參與政府效率部的主資料庫建立。帕蘭泰爾先前曾為移民官員的刑事調查提供服務。帕蘭泰爾長期以來一直接收、處理來自移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)、國土安全部等機關的數據。

CNN報導，帕蘭泰爾最新參與的政府效率部行動，將比過去任務更加深入，能夠辨識違反民事移民規定的對象。

一名前任國稅局資深官員說：「如果說他們正在設計一台驅逐機器，其實是有能力辦到的。」

讓受到高度保護的敏感資料變得方便取得，以便做為移民執法行動用途，過去以來一直遭受法律挑戰。民主黨國會議員強烈抨擊計畫，甚至批評政府效率部以「快速、雜亂無章且違法」手段剝削美國民眾的個人數據。

川普官員則把這項計畫視為克服重大障礙的因應之道，迅速建立一份「目標名單」(targeting lists)，好讓移民局用來全美各地尋找、拘留以及驅逐移民。報導指出，白宮施壓之下，各個聯邦部門目前都配合要求，加強移民查緝、擴大遣返。

提爾向來支持川普，也是共和黨金主。帕蘭泰爾執行長卡普(Alex Karp)則是民主黨金主，去年選舉支持民主黨候選人賀錦麗。

帕蘭泰爾原本就是知名的政府包商，合作對象包括國稅局。一名國稅局官員說，政府效率部希望充分利用帕蘭泰爾身為政府包商的角色，堪稱「合乎邏輯的選擇」。

移民 國稅局 民主黨

上一則

6名DOGE員工 獲司法部同意進入移民案件資料庫

下一則

川普要普亭別再對烏克蘭開火 盼2周內敲定停戰

延伸閱讀

理查茲施政報告： 反對打壓移民、爭取建設

理查茲施政報告： 反對打壓移民、爭取建設
移民專頁／夫妻未同住 仍可申辦婚姻綠卡

移民專頁／夫妻未同住 仍可申辦婚姻綠卡
移民專頁／臨時綠卡轉正期間 須遞交48個月延長信

移民專頁／臨時綠卡轉正期間 須遞交48個月延長信
移民專頁／申請F2A轉IR1 可郵寄、網路交件

移民專頁／申請F2A轉IR1 可郵寄、網路交件

熱門新聞

消息人士爆料，世界首富馬斯克(右)和財政部長貝森特(左)日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執。（圖／美聯社）

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

2025-04-23 21:48
避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

2025-04-24 13:30
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
川普總統。（路透）

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

2025-04-23 15:10
華爾街日報分析，習近平等中國領導層已決意與美國硬槓。圖為川普(左)2019年在大阪G20峰會場邊與習近平會面。(路透)

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

2025-04-24 09:06
總統川普。（美聯社）

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

2025-04-25 10:36

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷