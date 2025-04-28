加快移民執法 DOGE建立跨部會資料庫

一名手持遣返名單資料夾的移民海關執法局官員。多名消息人士表示，政府效率部人員正在建立一個主資料庫，以整合不同聯邦機關的敏感資訊，加速落實移民執法及驅逐行動。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，多名消息人士表示，政府效率部(DOGE)人員正在建立一個主資料庫(master database)，以便整合不同聯邦政府機關的敏感數據，加速落實移民 執法及驅逐行動。

知情人士說，政府效率部人員的目標是從各個政府部門取得資料並建立龐大的數據庫。川普政府先前已經嘗試把來自多個部門的訊息集中處理，包括國稅局 (IRS)、社會安全局(Social Security Administration，SSA)、衛生部。

馬斯克(Elon Musk)盟友提爾(Peter Thiel)共同創立的矽谷數據分析公司帕蘭泰爾(Palantir)，目前參與政府效率部的主資料庫建立。帕蘭泰爾先前曾為移民官員的刑事調查提供服務。帕蘭泰爾長期以來一直接收、處理來自移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)、國土安全部等機關的數據。

CNN報導，帕蘭泰爾最新參與的政府效率部行動，將比過去任務更加深入，能夠辨識違反民事移民規定的對象。

一名前任國稅局資深官員說：「如果說他們正在設計一台驅逐機器，其實是有能力辦到的。」

讓受到高度保護的敏感資料變得方便取得，以便做為移民執法行動用途，過去以來一直遭受法律挑戰。民主黨 國會議員強烈抨擊計畫，甚至批評政府效率部以「快速、雜亂無章且違法」手段剝削美國民眾的個人數據。

川普官員則把這項計畫視為克服重大障礙的因應之道，迅速建立一份「目標名單」(targeting lists)，好讓移民局用來全美各地尋找、拘留以及驅逐移民。報導指出，白宮施壓之下，各個聯邦部門目前都配合要求，加強移民查緝、擴大遣返。

提爾向來支持川普，也是共和黨金主。帕蘭泰爾執行長卡普(Alex Karp)則是民主黨金主，去年選舉支持民主黨候選人賀錦麗。

帕蘭泰爾原本就是知名的政府包商，合作對象包括國稅局。一名國稅局官員說，政府效率部希望充分利用帕蘭泰爾身為政府包商的角色，堪稱「合乎邏輯的選擇」。