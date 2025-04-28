6名DOGE員工 獲司法部同意進入移民案件資料庫

司法部已授權讓政府效率部6名顧問進入高度敏感性的移民案件資料庫，能夠取得數百萬合法移民、非法移民的地址與案例歷史。(路透)

華盛頓郵報21日獨家報導，司法部 已授權讓政府效率部(DOGE)六名顧問(advisors)進入具有高度敏感性的移民案件資料庫，能夠取得數百萬合法移民、非法移民 的地址與案例歷史。報導指出，這項發展是川普政府希望透過聯邦資料庫達到擴大驅逐目的的最新手段。

司法部移民審查執行辦公室法院及上訴系統(Executive Office for Immigration Review's Courts and Appeals System，ECAS)儲存曾與美國移民制度有過互動的移民個人資料，包括姓名、地址、移民法院證詞、在任何執法機關留下紀錄等。司法部網站寫道，ECAS系統裡有著移民案例全程記載，包括所有紀錄以及相關文件的電子檔。

根據華盛頓郵報取得資料，大約六名政府效率部顧問已於18日獲得司法部資深官員批准，取得進入ECAS資料庫的權限。政府效率部顧問團成員包括前任避險資金員工霍夫曼(Adam Hoffman)，還有曾在與馬斯克(Elon Musk)有關的私人創投公司工作的前任員工雷林(Payton Rehling)、柯瓦爾(Jon Koval)。

由於社群媒體發文引起種族歧視爭議，今年2月向政府效率部請辭的工程師埃萊茲(Marko Elez)，也是獲得司法部授權的顧問之一。埃萊茲請辭之後不久，便獲得馬斯克重新聘用。

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)官員上周配合政府效率部，設法掌握俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)資料庫，取得地址、病歷等敏感訊息，讓移民局幹員追查非法移民的下落。

倡議組織「全國移民法律中心」(National Immigration Law Center)資深律師皮爾森(Lynn Damiano Pearson)表示，政府效率部積極索取高度保密的民眾個資，讓公民與非公民的隱私同樣遭到破壞。她說，ECAS資料庫有訴訟案件的保密訊息，通常只有移民本人或律師能夠取得。