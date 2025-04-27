教宗方濟各葬禮 40萬人送別 樞機團團長重申要川普「搭橋而非築牆」

被稱「平民教宗」的方濟各(Francis)葬禮26日在羅馬舉行，來自全球數百位國家領袖與皇室成員出席並有40萬信眾向教宗告別。(路透)

素有「平民教宗 」美譽的方濟各 (Francis)葬禮26日在羅馬舉行，來自全球數百位國家領袖與皇室成員出席並有40萬信眾到場向教宗告別，主持葬禮的樞機主教團團長也語重心長地期盼川普 總統處理移民議題秉持「搭橋而非築牆」的立場。

路透報導，葬禮彌撒一開始，由14名戴著白手套的抬棺人將靈柩抬出教堂，可以看到靈柩上鑲嵌著一副大型十字架，當靈柩安放在陽光明媚的聖彼得廣場(St. Peter's Square)時，全場響起掌聲。

川普與夫人安排坐第一排

除超過25萬信眾參加這場莊嚴肅穆的葬禮，還有來自全球數百位領袖與皇室成員也聚集梵諦岡，其中川普總統與第一夫人梅蘭妮亞被安排與一排外國政要一起坐在靠近方濟各靈柩一側。

在方濟各遺體旁邊放著一份教皇任期文件並以拉丁文寫道：「方濟各留給世人人性、神聖生活與普世父愛的美好見證。」

棺木簡約 木質單層內襯鋅

由於方濟各生前堅持簡約，他的葬禮也簡單隆重，最顯著的差異就是棺木僅是內襯鋅的木質單層棺木，而非傳統教宗葬禮使用的柏木、鉛和橡木三層製的豪華棺木，就連墓碑也要求僅刻下他的拉丁文名字「Franciscus」一字。

主持葬禮的樞機主教團團長主教雷伊(Giovanni Battista Re)在葬禮中緬懷教宗：「教宗方濟各富有人性溫暖，對於當前挑戰感同身受，他真的體會這個時代充斥的焦慮、痛苦與希望。」

值得注意的是，高齡91歲的雷伊在葬禮致詞時，刻意提及教宗生前拜訪蘭佩杜薩島(Lampedusa)，即歐洲移民危機的象徵，重申方濟各生前「搭橋而非築起高牆」的主張，以呼應他2016年對川普的批評。

葬禮上，唱詩班在葬禮上唱誦拉丁讚美詩，並以義大利語、西班牙語、中文、葡萄牙語和阿拉伯語等多國語言朗誦祈禱文，展現羅馬天主教會對全球14億信徒的影響力。

百年來首位葬於梵蒂岡外教宗

葬禮結束後，教宗靈柩被移至一輛敞篷專車並伴隨聖彼得大教堂敲起的哀悼鐘聲，緩緩駛向「聖母大殿」(St. Mary Major Basilica)，他成為百餘年來首位安葬在梵蒂岡以外的教宗。

沿途聚集約15萬名信眾向教宗告別，有人揮舞標語、有些人則向靈柩拋撒鮮花，當隊伍穿過羅馬競技場(Colosseum)等地標時，信眾高呼「viva il papa」(教宗萬歲)、「ciao, Francesco」(再見，方濟各)，根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，全球約有14億人收看葬禮的電視直播，不過葬禮直播在靈柩進行私人葬禮後不久中斷。

聖母大殿助理大司祭、陶宛樞機主教馬克里卡斯(Rolandas Makrickas)認為教宗要求墓碑僅刻上拉丁名字「Franciscus」一字凸顯：「他希望墓碑能夠尊重並闡述其一生，也就是簡約的本質。」