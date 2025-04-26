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教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

記者胡玉立／即時報導
教宗方濟各葬禮，川普總統(右二)夫婦，烏克蘭總統澤倫斯基(左二)夫婦都被安排坐到第一排。(歐新社)
教宗方濟各葬禮，川普總統(右二)夫婦，烏克蘭總統澤倫斯基(左二)夫婦都被安排坐到第一排。(歐新社)

教宗方濟各葬禮讓世界各國領袖齊聚，媒體對似乎充滿政治玄機的貴賓座位安排，有許多解讀。其中包括教廷打破常規，讓正抗擊俄羅斯侵略的烏克蘭總統澤倫斯基坐到第一排；川普總統座位從之前外界猜測的第三排，最終坐到第一排中央。英國王儲威廉王子(Prince William)和英國首相施凱爾(Keir Starmer)卻被排到較後面的位置。

英國每日郵報(Daily Mail)報導，有關英國等國受冷落的想法不完全正確。教廷葬禮規畫者試圖運用外交手段確定座位順序，透過「總體規畫」，讓每位「自我強大」的領袖都能滿意。

貴賓座位安排優先考慮在位君主和國家元首，而非政府領袖；總統、國王和王后排在總理之前。另一項重要原則是：教廷的座位安排其實是按照法語字母順序排列；這是因為法語至今仍被視為歐洲外交語言。

美國的法文是les États-Unis；德國的法文是Allemagne，所以都被推至座位最前面；英國的法文Royaume-Uni，位置被推後。這解釋了為何川普在約50位國家元首中，坐到最前排中央，英首相施凱爾卻坐在比較靠後的座位。

只是，為什麼烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)會坐在最前面第一排，和川普遙遙相望呢？教廷發言人布魯尼(Matteo Bruni)向「每日電訊報」(The Telegraph)坦承，「我相信他們(烏克蘭總統)補上了一處空位」。

有人猜測臨時趕來參加教宗葬禮的澤倫斯基夫婦，可能補上荷蘭王室空出來的座位。27日荷蘭國王節(King's Day) ，王室家族留在荷蘭與人民一起慶祝。

其他第一排貴賓還包括阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)等人。阿根廷是方濟各出生地，米雷伊座位距教宗棺木最近。教宗也是羅馬的主教，義大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)和他女兒勞拉(Laura)，就坐在米雷伊身旁。

英格蘭和威爾斯天主教領袖尼科爾斯樞機主教(Vincent Nichols)在葬禮前受訪表示，葬禮組織者非常嫻熟處理此類大型活動的敏感性；「過去我一次次看到羅馬和教廷是處理這些重大事件的天才。打從羅馬皇帝統治以來，他們就一直這樣做；我認為，周六參加葬禮的每位國家領導人都會很滿意地回家」。

教宗 澤倫斯基 烏克蘭

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