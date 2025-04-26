避免誤抓…移民顧問：長得不像美國人 應隨身備妥公民證件

在政府強力打擊非法移民的氛圍下，律師建議長相不是典型美國人的公民，最好隨身帶著公民證明，以備臨檢。（路透）

哈芬登郵報(HuffPost)24日報導，證明身為美國公民 的證件平常雖然不需要隨時攜帶，但是專家指出，在移民 局展開擴大查緝與遣返之際，如果長相不是刻板印象裡的「典型美國人」，容易遭到鎖定，而且社會上反移民氛圍高漲，不妨考慮備妥資料以防萬一，最近就有美國公民遭移民幹員誤抓並拘留的案例。

喬治亞州出生的美國公民羅培茲-葛梅茲(Juan Carlos Lopez-Gomez)16日在佛羅里達州被移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)當成無證客被捕，雖出示喬州身分證及社會安全卡，卻遭國土安全部 打回票。國土安全部資深官員發表聲明說，確認羅培茲-葛梅茲是美國公民之後立即放人。

報導指出，在一個理想的世界裡，美國公民不會被盤問是否合法居留，但類似案例如今真實上演；當今政治環境底下，可以理解為何某些人開始隨身攜帶公民證件，特別是擔心可能被川普政府盯上的民眾。

倡議組織「全國移民法律中心」(National Immigration Law Center)資深政策顧問珍妮佛‧魏洛克(Jennifer Ibañez Whitlock)表示，美國公民害怕被移民局拘留是「百分之百合理」的考量。她說，看起來不像美國人的民眾容易遭到誤認，遭移民主管機關鎖定風險最高。

魏洛克說，從移民社區的輔導案例可以看出，民眾普遍感受到不管在美國已經生活多久、早就歸化入籍只是說英語還帶有口音，仍然要隨身攜帶公民證件以備不時之需，避免遭到羈押。

魏洛克指出，不建議把入籍證書或出生證明等正版證件隨時帶著身上，「攜帶證件的掃描版本則是不錯主意，可以隨時從手機裡找出來」。

移民律師納克曼(David Nachman)則說，要不要隨身攜帶公民證件屬於「個人選擇」，從法律角度來看不是絕對必要，但某些客戶雖是美國公民，出門上班還是帶著身分證件，因為工作地點是國土安全部經常鎖定的目標，例如倉庫、餐廳。

然而，即使隨身攜帶美國公民證件，不保證一定沒事。今年1月，一名美國公民雖然帶著公民證件，仍在芝加哥被移民局拘留10小時才獲釋。這名芝加哥男子與羅培茲-葛梅茲被移民幹員滯留時都出示了公民證件，但當下卻沒有獲得完整的法律保護，因為調查人員一口咬定當事人觸法。