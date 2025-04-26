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社媒合照洩底 新墨州前法官涉藏「黑幫無證客」被捕

記者顏伶如／綜合報導
新墨西哥州前法官卡諾(左二)被控窩藏黑幫無證客被捕，一張發布於社群媒體的生活照成了證據。(取自臉書)
新墨西哥州前法官卡諾(左二)被控窩藏黑幫無證客被捕，一張發布於社群媒體的生活照成了證據。(取自臉書)

福斯新聞網(Fox News)25日報導，新墨西哥州多納安娜郡(Doña Ana County)前治安法官卡諾(Joel Cano)與妻子南西(Nancy Cano)，涉嫌藏匿身為「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)黑幫成員的無證移民，24日雙雙遭到國土安全部國土安全調查處(Homeland Security Investigations，HSI)幹員逮捕，起訴罪名包括破壞證據(evidence tampering)等。

根據新墨西哥州聯邦區域法院資料，曾經發布於社群網站的生活照，成了卡諾被控藏匿黑幫無證客奧特加-羅培茲(Cristhian Ortega-Lopez)的證據。

今年2月，奧特加-羅培茲在卡諾住家遭到逮捕。根據法院紀錄，奧特加-羅培茲獲得南西‧卡諾雇用修理房舍，後來獲准住在卡諾家裡的客房。卡諾家還住了另外兩人，據傳也是黑幫分子。

「美國訴奧特加-羅培茲案」(U.S. v. Cristhian Ortega-Lopez)今年3月15日建檔的證據裡，有一張照片來自社群網站，是奧特加-羅培茲與卡諾夫妻的合照。

聯邦探員查出奧特加-羅培茲與「阿拉瓜火車」黑幫有關，擁有黑幫衣服、身上有黑幫刺青，調查人員還取得留言錄音檔與簡訊資料。法院紀錄顯示，奧特加-羅培茲2023年12月15日從德州伊戈帕斯(Eagle Pass)附近非法入境美國。

由於邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)拘捕設施人數爆滿，奧特加-羅培茲2023年12月18日獲釋，後來被發布移民法院「出庭通知」(Notice to Appear，NTA)，根據「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)啟動遞解程序。

由於奧特加-羅培茲在社群媒體發布照片裡有持槍照片，調查人員循線查出槍枝屬於卡諾夫妻的女兒艾波(April Cano)，並在卡諾住家查扣四把槍械。

卡諾今年3月辭去治安法官一職，新墨西哥州最高法院(New Mexico Supreme Court)22日裁定，永久禁止卡諾在新墨西哥州出任任何司法職務。他否認知道奧特加-羅培茲是幫派分子，並稱相關指控是「最嚴重的煽動性言論」。

遭逮捕的新墨州前治安法官卡諾，他被控窩藏黑幫分子。(取自Dona Ana郡拘留中...
遭逮捕的新墨州前治安法官卡諾，他被控窩藏黑幫分子。(取自Dona Ana郡拘留中心網站)
卡諾的妻子南西也被逮捕。(取自Dona Ana郡拘留中心網站)
卡諾的妻子南西也被逮捕。(取自Dona Ana郡拘留中心網站)

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