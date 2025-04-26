民意轉彎…民調：對川普強硬移民政策「不滿」首次過半

川普總統就任下周即將滿100天，近來各項民調都顯示他的支持度下滑，連川普最有把握的移民和經濟政策，也都不如第一任期時獲得的支持率。（路透）

根據華盛頓郵報、美國廣播公司(ABC)、艾普索斯民調 公司(Ipsos)最新聯合民調，川普 總統二度執政以來支持度向來穩健的移民政策，如今卻因不滿意度超過滿意度而跌至負數。華盛頓郵報25日報導，調查結果反映川普政府的強硬立場、引發合法疑慮的某些案例，逐漸失去社會大眾支持。美聯社民調也有類似結果。

這項聯合民調是在4月18日至22日之間，對抽樣選出全國2464名成年人完成調查，統計誤差在正負兩個百分點以內。

調查結果顯示，46%受訪民眾對川普移民政策表示滿意，53%受訪者不滿意。相較之下，今年2月相同民調當中，50%民眾對川普移民政策表示滿意，不滿意僅48%。從政黨背景區分，90%民主黨員不滿意川普移民政策，獨立選民有56%不滿意，共和黨員當中也有11%不滿意。

42%受訪民眾認為被遣返到薩爾瓦多重刑監獄的馬里蘭州無證移民艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)應該送回美國，26%受訪者認為應該繼續留在薩國監獄，31%民眾則說對狀況不夠了解而無法回答。

共和黨員有53%受訪者認為艾卜瑞可‧賈西亞應該繼續留在薩國監獄，14%則說應該送回美國。民主黨員裡則有74%說艾卜瑞可‧賈西亞應該回到美國，20%受訪者表示對狀況了解不夠無法答覆。獨立選民當中，39%受訪者認為艾卜瑞可‧賈西亞應回美國，21%表示應該留在薩國監獄。

美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)最新聯合民調顯示，46%美國成年人贊成川普移民政策手段，53%不贊成；有48%受訪者說川普對非法居留移民的遣返手段「做得太超過」(gone too far)，32%受訪者說「做得剛好」，覺得「做得還不夠」的受訪者有18%。

這項聯合民調是在4月17日至21日之間進行，針對全國1260名成年人完成調查。統計顯示，38%受訪者支持把所有非法移民 遣送出境。