衝突升高… 威州法官阻移民局執法 罕見遭FBI逮捕

威斯康辛州法官杜根被聯邦調查局以妨礙移民局執法為由被捕，震驚各界，加深行政權和司法權的衝突。（美聯社）

聯邦調查局（FBI ）25日逮捕威斯康辛州密爾瓦基郡（Milwaukee）巡迴法院法官漢娜·杜根 (Hannah Dugan)，理由是：杜根協助一名無證移民逃避移民局的逮捕。川普 政府與全國各地法官及地方政府官員為打擊移民政策立場而發生的衝突對抗，因此急劇升高。

杜根被控上周得知移民當局試圖逮捕該移民男子後，陪同該男及其律師經非公開的陪審團門離開法庭。移民局探員後來徒步追上該男，在法院外逮捕了他。

民眾聲援法官杜根，杜根稍後被保釋。（美聯社）

美國法警局發言人麥卡倫（Brady McCarron）表示，杜根25日上午在法院被FBI逮捕。當時杜根尚未進入法院大樓。杜根稍後在密爾瓦基聯邦法院短暫出庭並獲保釋，面臨「隱匿個人以防被發現和逮捕」及妨礙或阻止訴訟程序的指控。另一場庭審訂5月15日舉行。

杜根聲明表示，她已聘請前美國檢察官比斯庫皮克 (Steven Biskupic) 代表她處理此案。聲明寫道：「杜根法官將積極為自己辯護，並期待無罪釋放。」

川普政府先前多次警告不得阻礙執法人員逮捕或驅逐非法移民 的行動，法官聯調局逮捕極為罕見，也升高行政權和司法權的衝突。

FBI證詞描述杜根上周阻礙執法過程稱，杜根對移民局探員進入法院「明顯感到憤怒」，她離開法官席、回到自己辦公室前，稱此情況「荒謬」。後來她與另一法官在法院內對逮捕小組成員表現出「憤怒、對抗舉止」。

調查人員稱，杜根將逮捕小組帶到首席法官辦公室，然後返回法庭，說了「等一下，跟我來」之類的話，非常不尋常地帶著該移民男子和他的律師穿過陪審團門，進入法院非公共區域。

司法部長邦迪（Pam Bondi）向福斯新聞表示，該男子面臨家庭暴力指控，受害者正與州檢察官坐在法庭上，法官竟助他逃脫，「將執法人員與公民生命置於街頭追逐險境」。邦迪說：「有些法官以為自己凌駕法律之上。今天我們要發出一個非常強烈的信號：若你窩藏逃犯，我們才不在乎你是誰。」

威斯康辛州民主黨州長艾佛斯(Tony Evers)發聲明，指責川普政府多次使用「危險言論攻擊，試圖破壞各級司法機構」。威州民主黨聯邦參議員巴德溫（Tammy Baldwin）稱逮捕現任法官是「極其嚴重和激烈的舉動」，「有可能破壞行政和司法分立」。