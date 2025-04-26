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逾4700輕微違規國際生 ICE恢復被吊銷身分

記者胡玉立／綜合報導
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司法部宣布恢復因輕微違規而被吊銷的逾4700名國際學生的合法身分，圖為亞利桑納州大學生在示威時舉牌主張學生是來「接受教育，而非遣送出境」。(美聯社)
司法部宣布恢復因輕微違規而被吊銷的逾4700名國際學生的合法身分，圖為亞利桑納州大學生在示威時舉牌主張學生是來「接受教育，而非遣送出境」。(美聯社)

在多位法官發出數十項限制令之後，司法部25日在聯邦法院宣布，最近幾周因為在SEVIS(學生與交流訪問者資訊系統)聯邦資料庫中存在輕微違規紀錄，而被終止紀錄及合法身分的國際學生，川普政府將恢復其身分。

司法部同時宣布，移民暨海關執法局(ICE)正針對SEVIS紀錄制定全新政策，為終止國際學生身分提供合法框架。

最近幾周有數千名國際學生被川普政府終止SEVIS紀錄，許多人深恐因此被驅逐出境。CBS報導，受影響的學生超過4700人 。美國各地移民律師和大學向媒體透露，許多身分被終止的國際學生發現，其SEVIS紀錄24日突然恢復。克利夫蘭移民律師邵賈斯(Jath Shao，音譯)形容，「就好像有人突然打開了電燈一樣」。

司法部律師庫蘭(Elizabeth D. Kurlan)25日在加州北區聯邦法院聽證會表示，ICE正為「終止身分紀錄提供框架」制定新政策，在新政策發布前，任何學生的SEVIS紀錄都不會「只基於」國家犯罪資訊中心(National Crime Information Center)調查結果而被終止。

國家犯罪資訊中心提供犯罪歷史資訊電腦索引，最近一些SEVIS記錄終止就是由該中心做出；被終止紀錄的學生有輕微法律違規行為標記，但一些違規案已被撤銷。

庫蘭強調，「ICE仍有權因其他原因終止SEVIS紀錄；例如，若學生恢復紀錄後未能保持其非移民身分或從事其他非法活動，仍將『根據移民和國籍法』逐出美國。」

國安部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)澄清，ICE並未扭轉任何被吊銷的學生簽證，而是對未被吊銷簽證者恢復SEVIS紀錄。

不少在過去幾周被終止紀錄的國際學生被阻止繼續上課或做研究，多人提告。法官們認為，大規模將外國學生從聯邦資料庫除名，屬公然違法。

代表明尼蘇達州約20名國際學生的律師威爾遜(David Wilson)表示，他的客戶約有一半已恢復身分，但一切仍存在很大不確定性，尤其是許多學生簽證仍處於吊銷狀態；「他們等於是被困在美國。下一步就是要弄清楚政府到底在做什麼。」

移民 學生簽證 ICE

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