川普要求選舉投票須出示公民證明 法官擋下

川普政府的兩項政策再遭聯邦法官阻擋，包括要求選舉投票時都必須出示公民證明，以及中小學禁止多元化。（美聯社）

聯邦法官24日分別裁決阻擋川普 的行政命令，一是投票須出示公民證明，二是要求小學和中學禁止多元化政策。

中小學禁止多元化政策 也被阻擋

「美國廣播公司新聞網」報導，華盛頓特區聯邦法官克拉-科特利(Colleen Kollar-Kotelly)24日在長達120頁的意見書中寫道，川普片面「透過行政命令，縮短國會的審議過程」，試圖改變選舉程序。

川普稍早簽署行政令要求出示公民身分證明才能登記投票，並命令選舉官員在接受公共補助對象登記前，「評估」其公民身分。現在該命令被克拉-科特利的裁決阻止。

此外，克拉-科特利也禁止選舉援助委員會(USEAC)扣留不遵守該命令州的聯邦資金。

她寫道：「我們的憲法賦予國會和各州，而非總統，規範聯邦選舉的權力。任何對於行政部門的法定授權，都不允許總統透過行政命令縮短國會審議。」

川普3月發布「維護和保護美國選舉完整性」的行政命令後，華盛頓特區聯邦法院收到三宗不同的訴訟挑戰該政策，其中包括民主黨 全國委員會(DNC)與紐約民主黨參議員舒默(Chuck Schumer)、國會眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、拉丁裔美國公民團結聯盟(LULAC)、全國有色人種促進法律協會(NAACP)共同提起的訴訟。

克拉-科特利寫道，「這些案件攸關權力分立」，法官裁定川普片面重塑選舉的努力逾越職權，指司法部「幾乎沒有為總統命令提出任何辯護」。

她寫道，若川普希望改革選舉進程，國會將是合適的改革管道，且國會「正在討論會影響總統意圖下令的許多改革立法」。

另外，繼新罕布夏州法官24日禁止教育部 利用聯邦資金威脅終止公立學校的多元化政策(DEI)數小時後，川普任命的馬里蘭州聯邦法官史黛芬妮‧蓋拉格(Stephanie A. Gallagher)也裁定，廣泛禁止川普扣留倡議DEI公立學校的聯邦資金。

蓋拉格寫道，「本法院不考慮這些爭議政策是好是壞、公不公平、謹慎或荒謬，憲法要求本院仔細審查政府是否依法創建和實施，而這個政府沒有。」

蓋拉格法官寫道，興訟的美國教師聯盟(American Federation of Teachers)、美國社會學協會(American Sociological Association)和俄勒岡州的一所公立學校，成功證明教育部的政策將使他們受到難以修復的傷害，而教育部的爭議信函可能違反「行政程序法」(Administrative Procedure Act)。

新罕布夏法官則指出 ，把取消多元化政策作為學校獲得聯邦經費的條件，侵蝕美國與獨裁政權不同的「根本原則」。