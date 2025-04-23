普亭送畫像給川普 俄畫家：鮮血、傷痕和勇氣是創作要素

川普去年在賓州演講時遭到暗殺，子彈擦過右耳，鮮血流過臉頰。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭 今年3月透過美國總統川普 特使威科夫，贈送一幅神秘畫像給川普。這幅畫作22日首度對外公開，描繪川普的俄羅斯畫家受訪時說，希望呈現川普去年遭遇暗殺時臉上的血跡，以及他所展現的勇氣。

這幅由克里姆林宮委託製作的畫作22日終於曝光。CNN獲得獨家畫面顯示，畫中川普在2024年7月賓州巴特勒競選集會遭遇未遂刺殺後，高舉右拳站上舞台，臉上帶著血跡與傷痕，畫面震撼。畫作出自俄國著名畫家沙佛諾夫（Nikas Safronov）之手，克里姆林宮已向CNN證實。

沙佛諾夫在莫斯科受訪時表示：「我希望呈現他臉上的血、傷疤，以及在生死關頭表現出的勇氣。他沒有崩潰，也沒有恐懼，而是高舉手臂，象徵與美國人民同在，並將讓美國重新偉大。」

Official portrait of Donald Trump gifted to Trump by Vladimir Putin - made by the People's Artist of the Russian Federation, Nikas Safronov. pic.twitter.com/DTv4kXxR4T — Sara Rose 🇺🇸🌹 (@saras76) 2025年4月22日

擅長為世界領袖繪製肖像的沙佛諾夫，過去曾畫過已故教宗方濟各、印度總理莫迪與北韓領導人金正恩。他表示，當初幾位「不透露身分」的訪客請他繪製川普畫像，雖未明說委託來源，但他直覺「應該與克里姆林宮有關」。因此他選擇無償創作，認為這幅畫作「或許能拉近美俄之間的距離」。

沙佛諾夫後來接到普亭親自來電，表示這幅為川普量身打造的畫像，是改善美俄關係的重要一步。對於CNN詢問，克里姆林宮暫未做出進一步回應。

據悉，這幅畫作風格與現掛在白宮大廳（Grand Foyer）的另一幅川普畫像相似。該畫在原先歐巴馬官方肖像被移走後掛上，畫中血跡斑斑的川普高舉拳頭，成為他總統競選活動中「堅毅」形象的象徵。