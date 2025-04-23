川普改口稱無意炒掉鮑爾 只盼他降息「現在是絕佳時刻」

在連續批評聯準會主席鮑爾(前)兩天之後，川普總統(後)22日改口稱他無意要鮑爾下台。鮑爾的任期到明年5月。(路透)

川普 總統頻頻放話要炒掉聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾 (Jarome Powell)，導致股市重挫後，22日重申希望聯準會降息 ，但強調不會解雇鮑爾。

川普22日在前聯邦監管官員艾金斯(Paul Atkins)出任聯邦證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)主席的宣誓儀式過後，於橢圓形辦公室表示，「我無意解雇鮑爾，我希望看到他在降低利率的想法方面，更積極些，現在是降息的絕佳時刻。」

「今日美國報」報導，央行升息或在更長時間內保持較高水準，好讓經濟降溫並抑制通膨，而降息則會刺激經濟和就業市場。

聯準會官員預測今年將降息兩次，但一些經濟學者認為，關稅導致成長放慢和通膨壓力升高的不確定性，聯準會不得不按兵不動。

川普近期經常批評鮑爾不願降息，他認為利率應該更低，因為通膨率很低，降低借貸成本有望刺激經濟。

川普說：「如果他沒這麼做，事情就結束了嗎？不，不是。但這是個好時機，這件事原本可以更早發生。」

川普21日在社群平台「真實社群」(Truth Social)上痛斥鮑爾為輸家，讓投資人對美國經濟的信心再次受到打擊，美元跌到三年來新低。

這類批評在國際上被視為對鮑爾及聯準會獨立性的威脅，另受到鮑爾挨罵及川普對進口商品徵收關稅的影響，股市也不見起色。

美聯社報導，川普曾表示，若他想要，他可以解雇鮑爾，因為他不滿聯準會降息的看法，上周更發文稱，巴不得鮑爾趕緊下台。

鮑爾仍堅持聯準會看法，未理會川普降息的要求，鮑爾上周在芝加哥表示，川普的關稅政策會傷害經濟，擔心通膨再起，而川普卻堅持認為通膨憂慮基本上不存在。

川普認為，能源和雜貨價格走跌，聯準會應降息，因為通膨不再威脅美國經濟。

川普的論述表明，他仍計畫施壓聯準會，而聯準會則主張暫緩降息，以免經濟過熱，作為穩定物價和擴大就業的方法之一。