川普下令根除反基督教偏見 聯邦鼓勵員工相互舉報

川普總統。（美聯社）

美國總統川普 下令成立「反基督教偏見」工作小組，司法部長邦迪（Pam Bondi）22日主持該工作小組的首次會議。美國政府敦促聯邦員工應舉報有歧視 行為的同事。

川普將基督教福音派教徒視為是他最死忠的支持者之一，儘管美國是全球基督徒人數最多的國家，但他認為有必要簽署行政命令，成立工作小組來因應信徒所遭受的「迫害」。

根據法新社所見的備忘錄顯示，政府員工被要求舉報工作場合上所目睹的「反基督教偏見」案例，須提供日期和地點，以及涉事人姓名。

退伍軍人事務部部長柯林斯（Doug Collins）22日發出一封電郵，要求同仁應上報任何「敵視基督教觀點的非正式政策、程序或非官方的識見」。

根據美國新聞網站Politico報導，本月稍早美國國務院員工也收到類似訊息，這在官員之間引發疑慮，擔心此舉可能會造成恐懼文化。

基督徒是美國具主導地位的宗教群體，約2/3美國人自認是基督徒，且比其他任何群體都具有更大的政治影響力。

在聯邦調查局（FBI）犯罪統計數據中，有關反基督教偏見的證據十分薄弱。在所有攻擊教堂案件中，襲擊猶太 教堂的數量遠大於針對基督教派教堂，而目前針對猶太教堂的攻擊事件急遽上升。

位於華府的自由派遊說團體跨信仰聯盟（Interfaith Alliance）譴責川普特別關注反基督教偏見，稱此工作小組將幫助那些試圖規避反歧視法的組織。