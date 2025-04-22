川普再轟鮑爾不降息拖垮經濟 美股美元雙殺 道瓊重挫近千點

川普總統（左）再批聯準會主席鮑爾（右）是「大輸家」，不肯降息會連累經濟，美股和美元21日都重挫。（路透）

川普 總統21日再度抨擊聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾 (Jerome Powell)，要求聯準會 必須降息以振興經濟。市場前景混沌不明，某些投資人擔心聯準會恐將失去獨立自主而引發拋售潮，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)下挫近1000點，史坦普500指數(S&P 500)則下跌2.36%。美聯社報導，川普火力四射的發言讓股市、美元雙雙受挫，美元跌至三年最低，國內外投資人越來越擔心美國經濟狀況。

川普21日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道，美國經濟就要走下坡，「除非身為大輸家(a major loser)的慢吞吞先生(Mr. Too Late)現在馬上降息」。川普發文寫道，能源、日常用品價格都已經「大幅降低」，「幾乎沒有通膨」，如果再不降息，經濟便將陷入遲緩。

美股三大指數21日一開盤就全面走低，川普貼文之後進一步下探，收盤時跌幅都超過2%。

道瓊工業平均指數下跌971.82，跌幅2.48%，收在38,170.41點。史坦普500指數下跌124.50點，收盤5,158.20點。那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)下跌415.55，跌幅2.55%，1萬5870.90點坐收。史坦普500指數與2月19日的歷史新高相比，21日收盤大約縮水16%。

美聯社報導，石油價格過去兩個月雖然降低，但糧食價格1月與3月間卻突然走高，整體通膨指數還是超過聯準會的2%目標。

川普18日曾痛批鮑爾，並稱他如果想開除鮑爾，鮑爾便將隨時走人。鮑爾則說，總統無權開除聯準會主席，主席任期要到2026年5月才結束，並沒打算提前下台。

共和黨路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)20日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問幫鮑爾緩頰，並說不管任何總統都無權開除聯準會主席。甘迺迪說：「聯準會主席應該是獨立的。」

芝加哥聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Chicago)總裁古爾斯比(Austan Goolsbee)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問也說，破壞聯準會的獨立自主將導致通膨惡化、經濟遲緩、就業減少。