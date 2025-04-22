防長赫塞斯又陷群聊門 疑洩軍情給妻、弟 川普：假新聞

國防部長赫塞斯(左)被指將空襲葉門行動與太太等親友分享，圖為赫塞斯夫婦21日到白宮出席復活節滾蛋活動。(歐新社)

Signal洩密案再爆後續，國防部 長赫塞斯 (Pete Hegseth)被指將空襲葉門的敏感情資洩露給親友；白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)21日表示，總統川普 堅定支持赫塞斯，並重申，沒有機密資訊被洩露；川普21日則向媒體表示，這只是假新聞。

美國國安團隊日前藉加密通訊軟體Signal擘畫空襲葉門叛軍「青年運動」，卻誤將媒體人加入群組，紐約時報20日又報導指控赫塞斯曾創立私人Signal群組，分享空襲葉門的敏感情資給親友。

紐約時報引述四名知情人士報導，赫塞斯3月15日在這個私人Signal群組中分享即將對葉門發動攻擊的細節，群組成員包括他的太太、弟弟、私人律師及幕僚。

川普21日表示，這只是假新聞，並認為，這聽起來像是不滿員工所做的謠傳；川普說，赫塞斯被賦予的任務，就是要革除很多不好的人員，這樣做的時候，未必交得到朋友。

李維特21日上午接受福斯新聞頻道(Fox News)訪問時表示，川普堅定支持赫塞斯，認為赫塞斯領導五角大廈，表現得非常好。

她說，之所以會有這樣的消息傳出，是因為五角大廈上下都反對赫塞斯正在進行的改革；李維特說，很遺憾地，五角大廈中有人不喜歡赫塞斯做出的改變，所以他們洩露資訊，並向主流媒體說謊。

李維特並表示，沒有機密資訊在這些Signal群組的對話中遭到洩露。

她指出，國防部內確有人在洩露機密訊息，川普對此採取非常堅定的反對立場，尤其是針對可能將美國軍人置於風險的機密資訊；大家可以看到，赫塞斯已經對此採取非常強硬行動。