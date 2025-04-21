不滿法院暫緩驅逐非法移民 川普：不可能給所有人審判

總統川普。(美聯社)

美國最高法院日前要求川普 政府暫停遣返 據稱是委內瑞拉的幫派分子，總統川普21日發文，對此表達不滿；川普表示，他正把罪犯從美國驅離，認為不可能給所有人審判的過程，因為那要花「200年」的時間。

美國最高法院日前裁定，暫時禁止川普政府遣返遭拘留的委內瑞拉移民，要求最高法院在做出進一步的命令之前，川普政府不得將這些被拘留的人遣返出境。

川普21日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表達不滿，指他正在完成他當選的原因，將罪犯從美國驅逐出去，「但法院顯然不希望我這麼做。」

川普表示，他的執政團隊非常棒，表現出色，但卻處處受到最高法院的阻礙；川普說，他非常尊重最高法院，但他們不願讓他把暴力罪犯和恐怖分子送回委內瑞拉，以及其他國家；川普說，「這些人是非法入境！」

川普認為，法院被極左派給嚇住了，並指出，最高法院大法官艾里托（Samuel Alito）想要取消暫緩遣返是正確的想法。

川普說，如果美國不把這些罪犯驅逐出境，會連國家都不復存在；川普說，「我們不會給所有人一個審判，因為如果這麼做，不誇張，將花費200年的時間。」

川普說，美國面對成千上萬名要被驅逐出境的非法移民 ，需要成千上萬場審判，「這是不可能做到的事情。」