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不滿法院暫緩驅逐非法移民 川普：不可能給所有人審判

記者陳熙文／華盛頓即時報導
總統川普。(美聯社)
總統川普。(美聯社)

美國最高法院日前要求川普政府暫停遣返據稱是委內瑞拉的幫派分子，總統川普21日發文，對此表達不滿；川普表示，他正把罪犯從美國驅離，認為不可能給所有人審判的過程，因為那要花「200年」的時間。

美國最高法院日前裁定，暫時禁止川普政府遣返遭拘留的委內瑞拉移民，要求最高法院在做出進一步的命令之前，川普政府不得將這些被拘留的人遣返出境。

川普21日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表達不滿，指他正在完成他當選的原因，將罪犯從美國驅逐出去，「但法院顯然不希望我這麼做。」

川普表示，他的執政團隊非常棒，表現出色，但卻處處受到最高法院的阻礙；川普說，他非常尊重最高法院，但他們不願讓他把暴力罪犯和恐怖分子送回委內瑞拉，以及其他國家；川普說，「這些人是非法入境！」

川普認為，法院被極左派給嚇住了，並指出，最高法院大法官艾里托（Samuel Alito）想要取消暫緩遣返是正確的想法。

川普說，如果美國不把這些罪犯驅逐出境，會連國家都不復存在；川普說，「我們不會給所有人一個審判，因為如果這麼做，不誇張，將花費200年的時間。」

川普說，美國面對成千上萬名要被驅逐出境的非法移民，需要成千上萬場審判，「這是不可能做到的事情。」

川普 遣返 非法移民

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