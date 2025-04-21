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佛州聯邦法官發布禁制令 暫緩驅逐133名外籍生

編譯陳韻涵／綜合報導
紐約大學、東北大學及哥倫比亞大學是國際學生人數排名前三大的學校。圖為哥倫比亞大學校園。(路透)
紐約大學、東北大學及哥倫比亞大學是國際學生人數排名前三大的學校。圖為哥倫比亞大學校園。(路透)

佛羅里達州聯邦地方法官18日發出臨時禁制令，阻止聯邦政府撤銷113名外籍學生的簽證並暫停當局將這群學生遣返出境，該禁制令將持續至5月2日。

有線電視新聞網(CNN)報導，地方法院法官維多利亞．卡爾佛特(Victoria Calvert)18日下令暫緩驅逐來自至少五個國家的133名外籍生，這群學生17日興訟，試圖阻止聯邦政府撤銷他們的國際學生簽證

卡爾佛特的裁決代表國土安全部(DHS)必須恢復這群外籍生在「學生交換及訪客資訊系統」(Student Exchange and Visitor Information System，SEVIS)的法律身分，該聯邦系統用以維護外籍生及其在美身分資料。

訴訟文件指出，這群學生的身分遭聯邦政府從SEVIS中刪除，原告要求法院恢復其合法狀態。

卡爾佛特2021年獲時任總統的拜登提名並任命，她17日在亞特蘭大舉行的聽證會上，未針對原告的請求即刻做出裁決，但表示計畫授予特定形式的臨時救濟。

喬治亞州美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)資深律師佛雷德林(Akiva Freidlin)19日發出聲明表示，「我們相信這項裁決表明，學生有可能勝訴，我們樂見法院命令政府在訴訟繼續進行期間，暫停其違法行為」。

原告學生在起訴書保持匿名或使用化名，「以免招致報復」。

代表原告學生的律師庫克(Charles Kuck)17日在法庭上表示，「我們不知道這群外籍生的簽證為何被吊銷，我們只能猜測、不明就裡，而這是個問題」。

提告律師之一的巴克斯特(Dustin Baxter)告訴CNN，獲得法官宣判臨時禁制令的門檻，遠高於永久禁制令，因為獲得緊急命令表示法官必須證明原告有可能勝訴。

巴克斯特針對法院命令發出聲明表示，「我們達到授予緊急臨時禁制令的法律門檻，這項事實揭示可能成功獲取永久禁制令。我們為孩子們感到開心，主因是他們不會再深陷愁雲慘霧，下周可在法官簽發的保護令下返回校園。」

學生簽證 聯邦政府 臨時禁制令

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