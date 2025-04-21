我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中若贏貿戰 大西洋：美制裁失嚇阻力 北京更敢對台動手

要放棄美國市場？貿易戰升溫 中港商家不知下一步怎走

川普政府大驅逐讓國際學生不敢來 多所大學恐面臨斷炊危機

編譯潘勛／綜合報導
紐約大學、東北大學及哥倫比亞大學是國際學生人數排名前三大的學校。圖為紐約大學畢業生。(路透)
紐約大學、東北大學及哥倫比亞大學是國際學生人數排名前三大的學校。圖為紐約大學畢業生。(路透)

因為川普政府攻擊各大學、取消簽證，國際學生只怕會避開美國大學院校，改到較友善國家讀書， 多所美國大學可能流失學生，還面臨斷炊危機。

紐約時報報導，長年以來，美國大學院校招收愈來愈多的國際學生，用他們繳付的全額學費，貼補國內學生。

但川普政府近來動手，把數百名持簽證的學生驅逐離美；發動對中國貿易戰，引發美國不再是歡迎國際學生國家的憂懼。川普政府還要求哈佛大學繳出國際學生名單，愈發添增校園恐慌。

「研究院所協會」(Council of Graduate Schools)總裁奧蒂加(Suzanne Ortega)指出，取消簽證亂無章法，在許多學生當中引發關切；她認為這會放送去強力訊息，給學生母國的親友，認為美國不再是安全地點。

假如美國落得對國際學生有敵意的名聲，只怕對很多美國大學、學院會造成重大傷害。

國務院報告指出，2023到2024學年度，在美求學國際學生人數超過110萬，該數字包括學成、短暫留在美國取得工作經驗的人。

報告指出，紐約大學、東北大學及哥倫比亞大學是國際學生人數排名前三大的學校。過去十年，國際學生在紐約大學註冊人數增加將近250%。

專家指出，國際學生流失，對更廣的經濟體可能有害。去年國際學生注入美國經濟體的金額將近440億元，創造37萬8000個就業機會。

債信評級機構穆迪(Moody's)3月把美國大學教育的展望降為「負面」，聯邦政策改變造成威脅。川普政府已表示，針對的是違反法律或者對其外交政策利益造成威脅的國際學生。

另一方面，美國外籍學生的主要來源國之一，中國，也對留學美國產生疑慮。

前阿默斯特學院(Amherst College)註冊組職員萬曉方(Xiaofeng Wan，音譯)現在擔任私人留學顧問，專門服務想來美國深造的國際學生。本周他在中國舉辦說明會，面對有意來美的中國學生和家長，感受到明顯的不確定感。

萬曉方在北京透過電話答覆紐時的採訪，中國學生的家長們真的不曉得是否該把他們的子女，送去一個不歡迎中國學生、把中國看待成敵對競爭國的國家，這種史無前例的狀況，眾人都沒瞧過。

川普 簽證 紐約大學

上一則

復活節停火？ 俄烏互控持續攻擊 未聞普亭延長停火

下一則

臨時禁令擋下機場大巴 獄警告知無證客「你們很幸運」

延伸閱讀

跟中賽跑 川普90天和75國談好貿易協議 宛如不可能的任務

跟中賽跑 川普90天和75國談好貿易協議 宛如不可能的任務
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組
川普希望俄烏本週達成協議 承諾可與美做大生意

川普希望俄烏本週達成協議 承諾可與美做大生意
哈佛槓上川普一場烏龍？白宮事後稱發信「未經授權」

哈佛槓上川普一場烏龍？白宮事後稱發信「未經授權」

熱門新聞

白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國進口美國的商品關稅已由現在的145%提高至245%。(白宮官網截圖)

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

2025-04-16 00:58
美國總統川普14日在白宮南草坪出席行程。美聯社

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

2025-04-15 11:29
自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普政府要求配合改革的首例。路透

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

2025-04-16 02:28
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組