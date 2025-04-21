川普政府大驅逐讓國際學生不敢來 多所大學恐面臨斷炊危機

紐約大學、東北大學及哥倫比亞大學是國際學生人數排名前三大的學校。圖為紐約大學畢業生。(路透)

因為川普 政府攻擊各大學、取消簽證 ，國際學生只怕會避開美國大學院校，改到較友善國家讀書， 多所美國大學可能流失學生，還面臨斷炊危機。

紐約時報報導，長年以來，美國大學院校招收愈來愈多的國際學生，用他們繳付的全額學費，貼補國內學生。

但川普政府近來動手，把數百名持簽證的學生驅逐離美；發動對中國貿易戰，引發美國不再是歡迎國際學生國家的憂懼。川普政府還要求哈佛大學繳出國際學生名單，愈發添增校園恐慌。

「研究院所協會」(Council of Graduate Schools)總裁奧蒂加(Suzanne Ortega)指出，取消簽證亂無章法，在許多學生當中引發關切；她認為這會放送去強力訊息，給學生母國的親友，認為美國不再是安全地點。

假如美國落得對國際學生有敵意的名聲，只怕對很多美國大學、學院會造成重大傷害。

國務院報告指出，2023到2024學年度，在美求學國際學生人數超過110萬，該數字包括學成、短暫留在美國取得工作經驗的人。

報告指出，紐約大學 、東北大學及哥倫比亞大學是國際學生人數排名前三大的學校。過去十年，國際學生在紐約大學註冊人數增加將近250%。

專家指出，國際學生流失，對更廣的經濟體可能有害。去年國際學生注入美國經濟體的金額將近440億元，創造37萬8000個就業機會。

債信評級機構穆迪(Moody's)3月把美國大學教育的展望降為「負面」，聯邦政策改變造成威脅。川普政府已表示，針對的是違反法律或者對其外交政策利益造成威脅的國際學生。

另一方面，美國外籍學生的主要來源國之一，中國，也對留學美國產生疑慮。

前阿默斯特學院(Amherst College)註冊組職員萬曉方(Xiaofeng Wan，音譯)現在擔任私人留學顧問，專門服務想來美國深造的國際學生。本周他在中國舉辦說明會，面對有意來美的中國學生和家長，感受到明顯的不確定感。

萬曉方在北京透過電話答覆紐時的採訪，中國學生的家長們真的不曉得是否該把他們的子女，送去一個不歡迎中國學生、把中國看待成敵對競爭國的國家，這種史無前例的狀況，眾人都沒瞧過。