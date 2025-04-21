把人當包裹？ICE：強化遣返移民 要像「亞馬遜」一樣運作

移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)表示，該機構有必要加強處理能力，建議遞解移民系統要像電商「亞馬遜」(Amazon)一般運作才行。(美聯社)

川普 政府正在擴大拘捕、遣返移民 行動，移民及海關執法局(ICE )代理局長里昂斯(Todd Lyons)表示，該機構有必要加強處理能力，建議遞解移民系統要像電商「亞馬遜」(Amazon)一般運作才行。

美聯社報導，例如路易斯安納州耶拿(Jena)市，將近7000人被關在移民拘留中心，等待他們是否會遭逐出美國的最後決定。假如川普政府真辦得到，那麼目前已是全世界最大的美國移民拘留體制，很快就要在全國增加數萬人。

川普在2024年競選就承諾要大規模遞解人，真付諸行動，就代表民間經營監獄的公司可能發意外大財，對職司有條不紊驅逐移民的政府機構則造成挑戰。有些批評人士表示，川普政府的計畫蓄意想把被關押的人孤立起來，另不讓他們的律師、支援體制接觸到司法審理。

里昂斯表示，要ICE改善運作得像亞馬遜，試著每天24小時把貨物送達，必須琢磨出如何把人類那樣對待，試著把他們送達全球，對ICE真是不小的挑戰。

ICE 4月邀請各公司競標合約，而在全國各地點經營拘留中心；ICE把當前的預算升級，經費達450億元，床位由大約4萬1000增加到10萬個。

經費現在還沒到位，但合約尚未簽訂。眾院以多數通過開支法案，其中編列1750億元給移民執法，讓ICE約算成長約22倍。該局目前在全國有100多個拘留中心，羈押約4萬6000人，一些地點如邁阿密都人滿為患。

ICE上周把金額達38億5000萬元的合約，交待給「資源部署」(eployed Resources LLC)公司，在德州「布利斯堡」(Fort Bliss)陸軍基地沙漠裡經營拘留營。該名不見經傳的公司生意本來做邊界巡邏局的帳篷營，供抵達美國的人居住，現在則供ICE收容該遞解的人。

「Geo Group Inc.」取得新澤西州紐瓦克1000床的合約，未來15年總值10億元，還有密西根州鮑德溫(Baldwin)另1800床的合約。「CoreCivic Inc.」取得的合約是未來五年在德州迪利鎮(Dilley)興建可容納2400人的家庭拘留中心。