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紐時：防長赫塞斯私人群組傳空襲情資 妻、弟都在裡頭

中央社／華盛頓20日電
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國防部長赫塞斯。(美聯社)
國防部長赫塞斯。(美聯社)

國安群組誤拉新聞人進Signal對話框的事件餘波盪漾，「紐約時報」（The New York Times）今天獨家報導另一樁「Signal門」，涉事群組由防長赫塞斯（Pete Hegseth）本人創立，太太及弟弟都在框內。赫塞斯用私人手機登入群組，3月分享空襲葉門的敏感情資。

紐約時報引述四名知情人士報導，赫塞斯3月15日在這個私人Signal群組中分享即將對葉門發動攻擊的細節，群組成員包括他的太太、弟弟、私人律師及幕僚。

部分人士表示，赫塞斯透露的內容包含出動攻擊葉門激進組織青年運動（Houthis）的F/A-18大黃蜂戰機的飛行時程，這與他當天在另一個誤加大西洋月刊（The Atlantic）總編輯的Signal群組中，分享的攻擊計畫相同。

紐時指出，赫塞斯的太太是前福斯新聞（Fox News）主持人，不是國防部職員，但她曾陪同丈夫出訪海外，也因此被抨擊參與敏感外交會議。

赫塞斯的弟弟菲爾（Phil）及律師帕拉托雷（Tim Parlatore）目前都在五角大廈任職，但還不清楚他們是否有必要知道針對青年運動的軍事行動細節。

紐時報導，赫塞斯在這個先前未曝光的第二個Signal群組中分享高度敏感的軍事資訊，使外界更加質疑赫塞斯的領導能力與判斷力。

與之前新聞人誤入的群組不同，這個Signal群組是赫塞斯本人1月建立，也就是在他獲任命出任防長前。群組成員包含其私人與職場圈內十多位人士。此外，赫塞斯是使用私人手機，而非政府配發的公務手機登入這個群組。

紐時指出，赫塞斯獲正式任命後仍持續讓太太、弟弟與私人律師留在群組，這無疑將進一步引發對他是否遵守安全規範的質疑。

紐時據兩名知情人士報導，赫塞斯創的Signal群組原本僅用於處理行政或行程事務，平常不會用來討論軍事行動。然而他在同一天，於這個群組與另一包含國安高層的Signal群組中都分享了葉門行動的細節。

新聞人意外被加入國安高層官員通訊軟體Signal群組於上個月曝光後，引發軒然大波。川普政府事後稱赫塞斯並未分享「戰爭計畫」或任何機密資訊，但此說法遭國安專家及民主黨議員質疑，抨擊這麼做可能會讓參與空襲任務的美軍喪命。

五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）未對此發表回應。

今天曝光的群組成員也包括赫塞斯的幕僚長卡斯伯（Joe Kasper）、發言人帕內爾，以及兩位高階幕僚考德威爾（Dan Caldwell）及謝爾尼克（Darin Selnick）。

考德威爾及謝爾尼克上周被指控洩密遭到解職，但發聲明否認有任何不當行為。

紐時報導，空襲葉門的前一至兩天，幕僚曾警告赫塞斯勿在Signal群組中談論敏感軍事行動，赫塞斯對此警告的回應不明。此外，也有數名幕僚建議他改以公務手機處理相關事務，但他始終沒這麼做。

赫塞斯 紐約時報 五角大廈

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