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阻川普逐委國無證客 大法官艾里托反指最高院判決草率

編譯潘勛／即時報導
大法官艾里托與湯瑪斯大法官，唯二的兩位大法官反對緊急喊停遞解委內瑞拉籍無證客出境的決定。(路透)
大法官艾里托與湯瑪斯大法官，唯二的兩位大法官反對緊急喊停遞解委內瑞拉籍無證客出境的決定。(路透)

聯邦最高法院大法官18日以七票支持、二票反對，深夜通過緊急判決，適時攔阻川普政府援引18世紀「外國敵人法」(Alien Enemies Act)，將拘留在德州北部的委內瑞拉移民遞解出境；其中一位持反對意見的大法官艾里托(Samuel Alito)在異見書中指責「行政權與司法權都要守法」，另批評最高法院的這次判決之「匆促草率」，堪稱史無前例。

美聯社20日報導，艾里托與同為保守立場的湯瑪斯(Clarence Thomas)是兩位持反對意見的大法官。

本案由民權團體「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union)向最高院提起緊急上訴；該組織抨擊移民主管單位似乎動手要按1798年的外國敵人法，重啟遞解委內瑞拉無證客的遣返作業。

艾里托以尖銳言詞痛批多數派七名大法官同仁以多數決，允許「美國公民權聯盟」所請，而頒布命令，在最後關鍵時刻，擋下川普政府的遞解行動。艾里托表示，本案「事證可疑」。

七名大法官一如往常，並未詳細解釋18日命令，但最高法院更早之前便表示，依據正當程序，只有在被遞解者有機會上法院，為自己案件做辯護，而且「獲取合理時間」，為自己即將被驅逐而抗辯之後，遞解行動才能進行。

最高院匆匆介入，攔下川普政府的遞解行動。艾里托另在異見書中寫道，「行政權與司法權都要守法」。

艾里托表示，最高院在本案這個階段是否有審理權，並不清楚，全案並未在下級法院走完流程，另外大法官們也沒機會，聽取川普政府一方的主張。

艾里托寫道，提呈到最高法院的文件，都是申請禁令一方繳交；最高法院並未下令政府一方要有回應，也沒收到政府回應，涉及申請禁令方宣稱的事證，或者申請方提出的法律問題。最高法院也沒有取得任何下級法院的審案卷宗，裡頭詳列政府的反應，故判決時未能得知控辯雙方的事理。

艾里托表示，最高法院收到的法律文件，「固然宣稱宣請人有立即被驅逐的危險，但沒什麼具體證據，佐證其宣稱」。他指出，最高法院並未直接聽取政府陳詞，談到本案裡，真有依外國敵人法而計畫要做的遞解行動；一名政府律師在美國地區法院18日承審的不同訴訟裡向法院表示，18日或19日並未有那類遞解行動要進行。

大法官艾里托(左)與湯瑪斯大法官(右)，唯二的兩位大法官反對緊急喊停遞解委內瑞拉...
大法官艾里托(左)與湯瑪斯大法官(右)，唯二的兩位大法官反對緊急喊停遞解委內瑞拉籍無證客出境的決定。(路透)

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