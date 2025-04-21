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川普強硬移民政策奏效 邊境偷渡客創新低

編譯陳韻涵／綜合報導
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在川普總統強硬政策之下，美墨邊界偷渡的非法移民大幅減少，圖為邊界巡邏警車在亞利桑納州邊界巡邏。(美聯社)
在川普總統強硬政策之下，美墨邊界偷渡的非法移民大幅減少，圖為邊界巡邏警車在亞利桑納州邊界巡邏。(美聯社)

川普總統強硬的移民政策奏效，美國與墨西哥邊境的偷渡人數銳減，創下數十年來新低紀錄。

美墨邊境移民潮幾近停滯

華爾街日報報導，美墨邊境的移民潮停滯，營地逐漸消失，愈來愈少人穿越偏遠沙漠，試圖來美追尋新生活。

住在墨西哥華瑞茲市(Ciudad Juárez)、正對德州艾爾帕索(El Paso)邊境一處教會庇護所的委內瑞拉移民布里塞尼奧(Yorman Briceño)說：「大門關上了。」

布里塞尼奧曾在此等待約半年，原訂今年1月23日根據前總統拜登時代的計畫，準備在美申請庇護，但這項計畫1月20日遭回鍋擔任總統的川普撤銷。

如今，目睹眾人在移民掃蕩中被捕後，遣送至薩爾瓦多一座惡名昭彰的監獄，布里塞尼奧不確定是否仍想申請入境美國。

「有川普在 就沒有合法入境的希望」

布里塞尼奧說：「只要川普在，就沒有合法入境的希望，任何告訴你『不是這樣』的人，都在說謊。」

非法入境美國的無證客人數在拜登政府任內創下新高紀錄，川普總統競選期間承諾關閉美國邊境，禁止非法移民闖關進入美國。

此議題在競選期間成為輿論焦點，美國官方的非法移民事件在選舉前數月銳減；川普就任後兌現承諾，當局記錄的非法入境事件降至自1960年代以來的最低水準。

目前在美墨政府攜手嚴密控管，加上川普政府取消合法移民途徑，以及大肆宣傳驅逐無證移民到薩爾瓦多監獄等威嚇政策多管齊下的情況下，美墨邊境的無證移民流動幾乎停滯。

53%選民挺川普邊境政策

川普現正努力兌現另一項競選承諾，即大規模驅逐無證移民，但邊境當前情況已堪稱施政前期的一大政治勝利。

華爾街日報3月民調顯示，53%的受訪選民讚賞川普對邊境安全的處置，而43%的選民不認同。

官員4月8日和9日在鳳凰城舉行的年度「邊境安全博覽會」(Border Security Expo)上，與數百名與會者一同慶祝邊境闖關人數減少。

「邊境沙皇」(border czar)霍曼(Tom Homan)表示，躲過執法機關查緝的漏網之魚(gotaways)數量，在開會前一天已降至41人。

霍曼說：「41，不錯，但我們會降到零。當我們達成前述目標，我們將實現美國史上首次對邊境的全面控制。」

邊境 非法移民 川普

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