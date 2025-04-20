懲罰措施爭議 司法部再報復美國律師協會 禁員工參與活動

曾擔任川普私人律師的司法部副部長布蘭奇(右)，下令所屬員工不得再用公費參加美國律師協會活動，並禁止在活動上公開發言。(路透)

在川普 政府針對多家大型律師事務所發布具懲罰措施的行政命令引爆激烈爭議之後，司法部 進一步擴大其報復對象；現在，美國律師協會（American Bar Association）也被列入司法部的報復名單。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）在本月稍早發給司法部員工的備忘錄中指示：「司法部將不再使用納稅人的錢，支付任何前往或參與美國律師協會活動的差旅費。此外，司法部員工不得在履行公職期間，在美國律師協會主辦的活動中發言、出席或以其他方式參與。」

布蘭奇曾擔任川普私人辯護律師，他在備忘錄中抨擊美國律師協會是「激進分子」、願意「介入未決訴訟」。

美國律師協會（ABA）是美國律師、法官和法學院學生專業組織，擁有約40萬名會員，是全球最大的自願性質律師專業組織。

在川普發布行政命令大量削減對外援助後，美國律師協會加入了對該命令的法律挑戰，激起川普政府的憤怒。該組織也因在認證法學院過程中致力促進多元化，受到司法部領導人批評。

司法部長邦迪(Pam Bondi)2月28日曾致函美國律師協會，指責該組織透過多元化政策，非法歧視種族和性別。信中，邦迪對於一些州律師協會仍允許旅行和參加美國律師協會活動感到驚訝和擔憂。

川普上台後，持續針對曾為其政治對手工作的個別律師事務所進行報復，然後與他們達成協議，要他們為川普政府提供無償服務。

川普最近對多國反覆推出各種關稅措施時曾表示，其中一些律師事務所將協助政府談判處理與其他國家的貿易協議 文書工作。許多國家須在90天內與美國達成貿易協議，否則將面臨對美出口商品被徵收10%以上關稅的局面。

川普為解決自己與政治對手之間的長期恩怨，針對曾為其政治對手提供服務的大型律師事務所發布具懲罰措施的行政命令，這種作法已引發眾人擔憂，除了認為可能損害這些事務所的生存能力，更重要的是，可能對法治構成威脅。