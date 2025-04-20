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川普打擊無證客受挫 最高法院令暫停驅逐委內瑞拉黑幫移民

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普政府援引18世紀通過的戰時法律，將所有被關押在德州北部的委內瑞拉移民驅逐出境的做法，19日被聯邦最高法院暫時叫停。(路透)
川普政府援引18世紀通過的戰時法律，將所有被關押在德州北部的委內瑞拉移民驅逐出境的做法，19日被聯邦最高法院暫時叫停。(路透)

聯邦最高法院19日暫時禁止川普政府援引18世紀通過的戰時法律，將所有被關押在德州北部的委內瑞拉非法移民驅逐出境，讓川普政府打擊無證客的行動受到挫敗。

根據美聯社報導，最高法院要求川普政府「在法院另行下令前」不得將羈押在藍帽拘留所(Bluebonnet Detention Center)的委內瑞拉無證客遣返出境。

人權組織「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)指控移民當局企圖援引1798年戰時「外國敵人法」(Alien Enemies Act, AEA)重新啟動遣返程序，於是18日向聯邦高院提起緊急上訴。

ACLU委任律師格勒恩特(Lee Gelernt)對於聯邦高院發布的臨時禁令表示：「高院暫時擋下遣返，讓我們深感欣慰，這群人未經任何正當程序，就要面臨在殘酷的薩爾瓦多監獄度過餘生的危險。」

不過川普政府提交文件籲請聯邦高院重新考慮，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)也在社群平台X發文強調：「我們堅信，我們終將戰勝由激進分子發起的這場毫無根據的法律戰。」

AEA在美國歷史上僅被援引過三次，最近一次是在二戰期間為了將日裔美國平民關進集中營；不過川普政府卻聲稱該法賦予白宮快速驅逐幫派移民的權力，無論其身分如何。

其實聯邦高院本月初曾主張，只有那些即將被遣返的移民有機會在「合理時間」內為自己辯護與爭取權益，以便遣返程序合法進行，因此科羅拉多、紐約與德州南部聯邦法官陸續發布禁止援引AEA遣返被拘留者，直到政府提供司法申訴管道。

不過位於德州最北端的藍帽(Bluebonnet)地區，由川普任命的聯邦法官亨德里克(James Wesley Hendrix)以移民和海關執法局(ICE)已經提交不會立即將人驅逐出境的聲明為由，拒絕禁止政府驅逐ACLU提及的兩名男子。

此外華府地區聯邦法院首席法官波斯柏格(James E. Boasberg)本周舉行聽證會，發現川普政府違反最初的驅逐禁令，有藐視法庭之嫌並質疑ICE提供的文件並未確實說明被拘留者的法律權益，當庭無奈表示：「我覺得自己沒有能力做任何事情。」

川普 遣返 非法移民

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