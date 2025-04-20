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哈佛槓上川普一場烏龍？白宮事後稱發信「未經授權」

記者胡玉立／綜合報導
哈佛大學已被聯邦政府取消教育補助款，還將面臨國稅局從嚴審核教育機構的減稅待遇。(美聯社)
哈佛大學已被聯邦政府取消教育補助款，還將面臨國稅局從嚴審核教育機構的減稅待遇。(美聯社)

紐約時報報導，哈佛大學11日收到川普政府詳列多項嚴苛要求「改善」的信件，該校認定別無選擇，14日公開與川普白宮對摃，引爆空前衝突後，與哈佛對話的川普政府反猶太主義工作組官員立即打緊急電話給哈佛校方，稱11日那封信「未經授權」也不該錯誤發出。

了解事情始末人士指出，該信是由衛生部代理總法律顧問凱文尼(Sean Keveney)發出，他是川普政府反猶太主義特別工作組三名成員之一。信的內容屬實，只是白宮有人認為信發得太早，還有人認為信中內容只供工作組成員間傳閱，不該發給哈佛。

最關鍵的其實是發信時機；哈佛校方律師和川普政府反猶太主義特別工作組前兩周一直在積極對話；哈佛本來不認為有必要與川普政府衝突，卻接到咄咄逼人、要求過於極端的政府公函，才導致哈佛認為雙方形同溝通破裂，不可能達成協議。

在哈佛公開拒絕這些要求後，川普政府加大施壓，凍結了聯邦政府對哈佛的20多億元資助，並警告哈佛的免稅地位岌岌可危。

白宮高級政策策士梅爾曼(May Mailman)表示：「哈佛與反猶太主義特別工作組成員談了數周，收到此信卻未再聯繫成員，反而直接發起受害者運動，這麼做是不對的。」不過，梅爾曼也表示，若哈佛能落實川普要求，為其在校園內營造反猶太主義氛圍向學生道歉，雙方對話仍可能恢復。

哈佛校方18日反駁了白宮所謂哈佛收信後應與政府再確認的說法。該校聲明表示，該信「有三名聯邦官員簽署，加上官方信箋，由高級聯邦官員電郵信箱發出，且依彼此承諾於4月11日發出。就算信中包含令人震驚的過分要求，任何收到政府此類信函者都不會質疑其真實性或嚴肅性。」

哈佛聲明指出，「哈佛不明白政府最近言行究竟有哪些錯誤，政府到底想怎樣。就算該信有誤，政府本周採取的行動也會對學生、教職員工及美國高等教育的全球地位，產生實際影響。」

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