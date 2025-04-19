6100移民列死亡 31人申訴 社安局准「復活」

遭社安局列為死亡的數千名居民，其中有人拿著證明，到社安局辦理「復活」手續。(美聯社)

華盛頓郵報報導，國土安全部 和馬斯克的政府效率部(DOGE)不顧社會安全局高層人員反對，硬將大約6100名主要為拉丁裔的移民身分標記為死亡，藉此迫使他們離開美國；但過去一周內，已有31人帶著證明自己仍活著的文件出現在社安局各地辦事處，請社安局讓他們「復活」。

紀錄顯示，這些現身社安局辦事處要求撤銷死亡狀態、恢復活人身分的「被判死」移民，包括一名海地尋求庇護者和一名未成年兒童；有些人持駕照和工作許可證明其合法身分，也有人帶著所在州發出的死亡通知書要求「轉死為生」。

在被問到相關「復活」事件時，白宮 發言人休斯頓(Liz Huston)聲稱是報導錯誤，指這些非法移民 從未被列為死亡者；「他們的姓名被轉入前，社安局的『死亡主檔案』(Death Master File)已被更名為『不合格者主檔案』(Ineligible Master File)。只要美國海關邊境保護局終止假釋，這些人就不再符合領取福利資格；社安局迅速採取行動，保護美國公民福利。」

但華郵指出，白宮聲明與上周白宮官員和社安局高層官員的聲明互相矛盾；上周他們證實，將這些移民標記為死亡，是為了促使他們離美。至少在18日當天，社安局資料庫內部系統和官網相關文件名稱，仍是「死亡主檔案」。

社安局現任和前任高層官員曾警告，錯誤更改移民身分是非法行為，它違反隱私法，並涉及故意偽造政府紀錄。1936年以來，社安局資料庫有逾8500萬筆死亡紀錄，社安局與政府機構、銀行、雇主和房東等，都依靠這些數據來檢視其員工、居民、客戶狀態；任何被錯誤歸檔者，都難以找到工作或住處。