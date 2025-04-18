川普打造「金穹」飛彈防禦 路透：SpaceX推「訂閱制」

圖為SpaceX獵鷹9號火箭3月31日升空。(美聯社)

路透社引述多名消息人士披露，川普 總統心繫的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統，馬斯克 領軍的SpaceX 與兩個合作夥伴，目前在系統關鍵部分的競標處於領先。

三間公司競標 創辦人皆是川普支持者

馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）正與軟體製造商帕蘭泰爾（Palantir）及無人機製造商安杜里爾（Anduril）合作，競標「金穹」計畫的關鍵領域。

川普在1月27日簽署的行政命令中將飛彈攻擊列為「美國面臨最具災難性的威脅」。

上述三間公司創辦人在政治上均是川普的支持者。馬斯克已捐贈超過2.5億美元助川普當選，現又擔任總統特別顧問，透過政府效率部致力於削減政府開支。

消息人士表示，這三間公司最近幾周與川普政府與國防部高層會面行銷提案，內容是打造並發射400至1000多顆環繞全球的衛星，用以探測飛彈並追蹤動態。除此之外，另成立一支為數200枚、能配備攔截彈或雷射的殺手衛星用於擊落敵方來襲飛彈，但預計SpaceX不會參與衛星武器化的環節。

消息人士表示，此次會談「偏離正常武器籌獲流程。然而有觀點認為，出於馬斯克在政府裡的重要角色，國安和國防圈會罩子放亮並對他畢恭畢敬」。

SpaceX提案訂閱制：政府付使用技術費、而非擁有系統

SpaceX在提案中將金穹設計為一種「訂閱服務」，也就是政府將為使用此技術付費，而不是直接擁有這套系統，這與過往相比屬罕見。

兩名消息人士透露，這種「訂閱模式」先前從未揭露，恐會繞過國防部採購準則，讓系統更快上路。消息人士還說，雖然這種作法不違反任何規定，但政府可能會受制於訂閱服務，難以對系統開發與定價置喙。

對於金穹若須仰賴訂閱模式，國防部一些官員已在內部表達憂慮。就如此龐大且重要的國防計畫來說，這樣的設定並不常見。

如果由SpaceX領軍的團體拿下金穹合約，將是矽谷在利潤豐厚的國防承包業的大勝，重創傳統軍事承包商。

然而消息人士表示，諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）、波音（Boeing）與雷神技術（RTX）等老牌國防承包商預料都是金穹的有力爭取者。洛克希德馬丁（Lockheed Martin）更建立網頁作為行銷一環。

兩名國防官員表示，五角大廈二號人物、前私募股權投資人費恩柏格（Steve Feinberg）將成為金穹計畫的關鍵決策者。

一些專家認為，金穹總建造成本可能高達數千億美元。五角大廈訂下多個時間表，要求自2026年初開始交付各項系統，預計全部交付完畢要到2030年以後。

學者質疑防禦能力 「成本高卻脆弱」

非營利組織「憂思科學家聯盟」（Union of Concerned Scientists）研究主任葛瑞哥（Laura Grego）質疑這種防禦系統的可行性，因為多項研究結論認為，這是一個「糟糕的想法，成本高昂卻脆弱」。

葛瑞哥說：「如果同時面臨多枚武器，這樣的系統可能會因飽和而難堪大任，防禦所需的數量規模就得非常大，可能要數萬顆衛星。」

據兩名熟悉SpaceX所設目標的消息人士透露，SpaceX正在競標金穹系統中名為「監管層」（custody layer）的部分。這是一組可以探測飛彈、追蹤軌跡的衛星，並且能確定飛彈是否朝美國而來。

消息人士表示，SpaceX估計衛星「監管層」初期工程與設計將耗資60億至100億美元。在過去5年中，SpaceX已發射數百顆可運轉的間諜衛星，最近又發射數枚原型衛星，這些衛星經改裝後即可用於金穹計畫。

路透檢視國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）一份趕在截止日期2月28日前向高層主管發出的內部備忘錄，要求拿出初步的「金穹」提案，並呼籲「加速部署」衛星集群。

消息人士表示，國防部所訂的時間表可為SpaceX帶來競爭優勢，因為它擁有包括獵鷹9號（Falcon 9）在內的火箭以及現有衛星，可重新改用於飛彈防禦系統。

一些民主黨議員對馬斯克在白宮任職期間競標聯邦合約表示擔憂。

參議院軍事委員會高級成員、民主黨議員夏亨（Jeanne Shaheen）說：「當世界最富有的人可以成為特殊的政府雇員，並能影響納稅人數十億美元的政府合約流向他的公司，是一個嚴重問題。」

夏亨已提出新法案，試圖禁止將聯邦合約給像馬斯克這種位居政府特殊要職者的公司。