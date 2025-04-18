川普報復哈佛 威脅將禁招外國留學生 終止補助金

川普政府採取一連串行動報復哈佛大學，包括威脅該校將失去招收外國學生資格。圖為哈佛校園內教師和學生集會向川普示威。(美聯社)

美國最古老、最富有的哈佛大學 成為第一所反抗川普 政府的大學，而川普政府使出極其罕見的報復措施，不僅國稅局 打算取消哈佛大學免稅地位，國土安全部也威脅，若校方未能按政府要求提交部分簽證持有人資訊，將失去招收外國學生資格。

國土安全部16日表示，如果哈佛未能滿足政府要求，提交部分簽證持有人資訊，就將失去招收外國學生資格。部長諾姆(Kristi Noem)還宣布，終止該部對哈佛大學提供兩項總額超過270萬元的補助金。

諾姆說，她已致函哈佛，要求該校4月30日前提供哈佛外籍生的「非法和暴力活動」紀錄，「如果哈佛大學無法證明其完全遵守通報義務，將失去招收外籍生的特權」。

另據Politico報導，國會眾院共和黨人正在調查哈佛大學涉嫌不遵守民權法的情況，這是共和黨對這所菁英學府的最新出招。

在致哈佛大學校長艾倫．葛格(Alan Garber)的信函中，來自肯塔基州的眾院監督委員會主席詹姆斯·柯默(James Comer)和來自紐約州的眾院共和黨領導委員會主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)要求提供有關該校聘雇資料；多元化、公平和包容性(DEI)計畫和政策；去年10月7日以哈戰爭後校園抗議活動；以及與移民官員的合作等文件。

共和黨議員指出，哈佛大學決定拒絕與川普政府達成的潛在和解，和解要求學校修改有關學生和教師行為的規定，以確保繼續獲得聯邦資金。

哈佛稍早表示，已採取許多措施解決反猶主義，而政府的要求是設法規範該校的「學術環境」。哈佛發言人表示，校方已知悉諾姆的信件，但堅持本周稍早的聲明，「不會放棄獨立性或放棄憲法權利」，同時也將遵守法律。

川普政府已凍結哈佛的22億元補助及6000萬元合約。川普15日還發文攻擊哈佛，指該校應失去免稅地位。紐約時報報導，知情人士說，財政部立即行動，16日要求國稅局考慮撤銷哈佛大學免稅資格，國稅局正在斟酌。

雖然聯邦法律禁止總統直接或間接要求國稅局調查或審計特定目標，但局長有權撤銷免稅規定。此類行動通常是認定某組織違反非營利實體免稅規定後做出。國稅局曾在1980年代認定一所基督教大學採用種族歧視招生政策，取消該校免稅資格。紐時指出，任何奪走哈佛免稅資格的舉動，都可能面臨法律挑戰，而稅務專家預計哈佛會成功。 川普政府採取一連串行動報復哈佛大學，包括威脅該校將失去招收外國學生資格。圖為哈佛校園有人舉牌示威川普。(路透)

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