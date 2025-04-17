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為川普打造「金卡」系統 DOGE新任務是「創造收入」

編譯季晶晶／綜合外電
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美國總統川普想向高淨值人士兜售移民「金卡」。（美聯社）
美國總統川普想向高淨值人士兜售移民「金卡」。（美聯社）

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）旗下工作人員，正在為美國打造一個申請特殊移民簽證的系統，出售每張要價500萬美元的「川普金卡」。這代表DOGE新增了任務目標，除為政府削減成本外，還將創造收入。

紐約時報引述三位知情人士報導， 與DOGE相關的工程師與美國國務院、國土安全部，以及美國公民及移民服務局合作，幫忙建置網站和流程。

美國總統川普在２月下旬宣布，要提供「非常高階的人士」一條「入籍之路」，以金卡取EB-5簽證。透過EB-5，外國人如果投資美國企業逾80萬美元，創造至少10個工作機會，就能取得永久居留權，美國聯邦政府去年因此籌資大約40億美元。

在DOGE，Marko Elez和Edward Coristine上月開始帶領金卡專案。他們與簽證和移民審核負責機關的官員會面，以瞭解既有流程。一般簽證申請可能耗時數年之久，DOGE工程師試圖加快流程，包括面試和背景調查，好讓高淨值人士在提出申請的兩周內就能取得居留權。

但Elez和Coristine兩人頗具爭議。華爾街日報今年初報導，Elez涉及X上面的一個匿名帳戶，那個帳號曾發表種族主義言論、主張基於優生學的移民政策。Elez因此辭職，但川普和副總統范斯都要求重新聘用他。至於現年19歲的Coristine，他在資安公司Path實習期間，因洩漏機密資訊遭開除。

簽證 移民 川普

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