民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

根據16日民調，川普支持率為42%、不支持率為52%，正反差距來到10%。(路透)

根據16日公布最新民調 顯示，川普 總統二度入主白宮，雷厲風行的施政風格，讓愈來愈多國人無法認同，支持率差距也不斷擴大。

新聞周刊(Newsweek)指出，經濟學人(The Economist)與YouGov民調機構YouGov本月13日至15日對1512人進行的民調，川普支持率為42%、不支持率為52%，正反差距來到10%。

前一周、也就是5日至8日對1741人進行的民調，川普支持率43%、不支持率51%，差距為8%；至於兩周前、3月30日至4月1日進行民調，川普支持率46%、不支持率49%，差距僅3%。

而且上個月22日至25日進行的民調，川普支持率48%、不支持率46%，是川普支持度最後一次超過不支持度。

肯塔基大學(University of Kentucky)政治學教授沃斯(D. Stephen Voss)坦言：「少有總統能夠符合所有支持者期望，因為不可能滿足所有選民需求。」 並強調：「川普讓那些寄望他徹底改變現狀的支持者，感到高興的同時，也讓那些以為他第二任會像第一任的選民感到失望。」

川普今年一月重返白宮，大刀闊斧進行聯邦改革，確實讓支持者拍手叫好，聯邦眾院議長強生(Mike Johnson)也在社群平台X發文強調：「川普總統與國會共和黨人支持度創下歷史新高，而民主黨支持度卻處於歷史低點，政策真的很重要。」

不過川普宣布全面提高進口關稅後，又決定對多數產品暫停徵收90天關稅，政策反覆，不但可能削弱個人政治影響力，甚至危害2026年共和黨的期中選舉，沃斯指出：「選民會在失業率或通膨率高漲時懲罰投票，但通常只在極端情況下發生。」

至於川普今後拉抬支持度的可能性，沃斯悲觀表示：「一般情況下，需要經濟有明顯改善，如80年代初期的雷根(Ronald Reagan)或90年代中期的柯林頓(Bill Clinton)那樣，不然就是911這類恐攻危機，才能激發國人團結在總統身邊。」