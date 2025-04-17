免費「直接報稅」計畫 川普政府擬廢除

在拜登任內推動的直接報稅機制，川普政府打算廢除，並裁撤支援團隊。（美聯社）

美聯社報導，知情人士透露，川普政府打算取消國稅局 (IRS)提供納稅人免費報稅 的「直接申報」計畫（Direct File program）。

「直接申報」計畫是拜登 總統任內開發 、直接向國稅局免費提交納稅申報表的電子系統。使用者認為該計畫讓報稅變得方便快速又省錢，但共和黨議員和商業報稅公司抱怨，國稅局本來就有免費報稅計畫，只是比較難用；認為「直接申報」計畫浪費納稅人的錢。

川普政府上任後，全球首富馬斯克（Elon Musk）和政府效率部（DOGE）大幅削減聯邦政府預算，「直接申報」計畫就岌岌可危。馬斯克2月在社群媒體平台X發文稱他已「刪除」18F；那正是總務署(GSA)協助國稅局免費報稅系統的軟體支援單位，負責「直接申報」等技術項目。

知情人士指出，有些人期盼DOGE團隊接手改進「直接申報」計畫，但3月中旬國稅局負責該項目的人員被告知停止為2026年報稅開發該項目，一切已成定局。

自由派非營利組織「經濟安全計畫」(Economic Security Project)副總裁魯本 (Adam Ruben) 表示，「看到普通納稅人在決定過程中沒有任何表態機會，令人憤慨。」「削減開支、為家庭省錢，只是空洞的競選承諾。」

但自稱無黨派組織的納稅人保護聯盟（Taxpayers Protection Alliance）主席威廉斯（David Williams）表示，「直接申報」計畫打從一開始就「有問題」，許多啟動該程序的人從未真正完成； 「從隱性開支到納稅人的困惑，該計畫問題多多」。

拜登2022年簽署「降低通膨法」後，國稅局獲得數千萬元經費著手研究開發創建「直接申報」系統，去年「直接申報」計畫推出試點項目，國稅局5月宣布永久實施該計畫。

私營報稅公司強烈反對國稅局的「直接申報」系統；這些公司過去向報稅者收取軟體使用費用賺得數十億元，他們投下數百萬元遊說國會，試圖影響決策方向。國人平均每年花費約140元準備報稅表。

國稅局數據顯示，去年有42萬3450名納稅人登入「直接申報」系統，其中14萬803人提交報稅表並被接受。上個報稅季度全國有12州開通「直接報稅」服務，今年已擴大至全國一半地區。目前不清楚今年有多少人使用該系統。