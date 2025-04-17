要開學了 準哈佛生入讀堅定 準哥大生憂心踏進「公關危機」

哈佛大學已被聯邦政府取消教育補助款，還將面臨國稅局從嚴審核教育機構的減稅待遇。(美聯社)

華爾街 日報(WSJ)16日報導，剛收到大學錄取通知的高中應屆畢業生，在多所大學與川普政府立場衝突之際，紛紛思考今秋上大學的選校決定：獲得哈佛大學(Harvard University)錄取的學生下定決心前往就讀，獲得哥倫比亞大學(Columbia University)錄取的學生則顯得猶豫。

奧克拉荷馬州瓦格納高中(Wagoner High School)12年級學生強生(Morgan Johnson)，去年12月就收到哈佛錄取通知，但幾個月來始終拿不定主意是否前往就讀夢寐以求的名校，還是選擇離家較近、提供很多獎學金的土耳沙大學(University of Tulsa)。

然而，哈佛大學14日宣布不會屈服於白宮施壓之後，18歲的強生就知道要選哪所學校了。他說，現在對於哈佛感到無比驕傲。

回覆頂尖大學錄取通知的截止期限愈來愈近，華爾街日報訪問的錄取學生普遍表示，即使學校陷入爭議，還是非常高興今秋要上哈佛，因為哈佛的品牌形象已經出現變化。

決定到哈佛就讀的加州 佛萊斯諾(Fresno)17歲學生拉馬丹(Husam Ramadan)說，哈佛發表的聲明擲地有聲、強而有力，在選校決策過程發揮重大影響，「我知道對其他同儕也造成相同影響」。

加州灣區柏林甘高中(Burlingame High School)12年級學生蔣珍妮(Jeannine Chiang，音譯)被哥大 列入後補名單(wait list)後，向朋友請教意見，得到意見幾乎一致建議不要選擇哥大。蔣珍妮去年夏天參加哥大的大學預修課程就遭父母反對，理由是擔心校園抗議活動造成秩序混亂或危險。

18歲的蔣珍妮說，哥大一直是首選，如今卻覺得將踏進「公關危機」，而不是大學校園。已獲另一所長春藤學校錄取的她說，若能夠獲得錄取，最後還是會選擇哥大。

升學顧問阮亞當(Adam Nguyen，音譯)說，他提供咨詢、今年獲得哥大錄取的6名學生對於是否前往就讀都感到遲疑， 也是擔心抗議者仍在、校園恐遭警察封鎖等問題。