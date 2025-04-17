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川普稱哈佛是個「笑話」不滿足要求 將喪失國際生招收權

川普砍補助、嚴核簽證 漸多美國學生改念加拿大大學

編譯尤寶琪／綜合報導
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本月12日哈佛大學校區有數百人士抗議，要求校方不要遵從答應川普政的治校要求。(美聯社)
本月12日哈佛大學校區有數百人士抗議，要求校方不要遵從答應川普政的治校要求。(美聯社)

隨著川普削減聯邦政府對大學的資助並從嚴核發國際學生的學生簽證，愈來愈多居住在美國的學生開始申請加拿大大學，或是透露去加拿大念書的意願。

路透報導，溫哥華卑詩大學(University of British Columbia)官員指出，根據學校報告，截至3月1日，申請2025學年研究生課程的美國公民人數，較2024年增加了27%。

溫哥華卑詩大學在本周短暫向美國公民重新開放幾個研究生課程的招生，並計畫加快審查希望能在9月入學的美國學生之申請。

學生人數最多的多倫多大學(University of Toronto)也指出，截至2025年1月，該校收到的美國申請人數也有所增加；同時，滑鐵盧大學(University of Waterloo)發言人表示，自去年9月以來，到訪該校的美國訪客數量也有所增加，來自美國的網路流量同樣也有所增加。

溫哥華卑詩大學教務長兼學術副校長蓋奇．艾維里奧(Gage Averill)將美國申請人數激增的因素，歸於川普政府突然取消國際學生簽證，並加強對他們社群媒體活動的審查。

「因為這原因，且尤其因為美國最近對國際學生簽證的嚴格限制，再加上現在又增建了一個專門讀取國際學生社群媒體帳戶的中心。」艾維里奧指出。

川普政府凍結了多所大學的數億美元聯邦資金，逼迫這些大學做出政策改變，並聲稱這些大學未能在校園打擊反猶太主義。川普政府也針對一些參與親巴勒斯坦示威活動的國際學生，展開驅逐出境手續，同時，另有數百名國際學生的學生簽證遭取消，此舉也引爆了外界對美國言論和學術自由的擔憂。與此同時，加拿大則是連續第二年，限制國際學生入境的人數，這意味著，美國和其他國際學生能取得的名額，可能會因此減少。

加拿大移民局表示，希望教育機構只接受他們能夠支持的學生人數，包括提供住宿選擇；教育部表示，各省和地區負責按名額提供空間。

學生簽證 川普 加拿大

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