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白宮指中輸美商品關稅「最高245%」 中國官媒：國際笑話

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

分析：哈佛抗命能撐多久 測試川普政府權力極限

編譯潘勛／綜合報導
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哈佛大學14日向川普政府開了第一槍，拒絕接受聯邦要求的配合事項，立即被懲罰凍結22億元補助，川普還揚言考慮撤銷學校免稅特權。（美聯社）
哈佛大學14日向川普政府開了第一槍，拒絕接受聯邦要求的配合事項，立即被懲罰凍結22億元補助，川普還揚言考慮撤銷學校免稅特權。（美聯社）

美聯社（AP）15日指出，哈佛大學14日公開反抗川普政府，不配合政府勒令改變校規、全面限制校園活動的要求，哈佛是全國最古老、財力最雄厚的大學，光是學校名稱就代表著尊榮、特權，十分強大，而川普政府就重塑國家高等教育的決心也是前所未有；哈佛槓上川普，將測試政府權力的界限。

哈佛的律師團去信政府表示，哈佛不會就校園獨立而投降，也不會拋棄憲法權利；不論是哈佛還是其他私立大學，都不該容許被聯邦政府接管。

川普政府則表示，正凍結22億元給哈佛的補助，取消與該大學值6000萬元的合約，還進一步警告考慮撤銷學校免稅的特權。

川普以凍結給大學的經費來逼迫全國最頂尖大學就範，輪到哈佛已是第七次；那七所大學當中，有六所屬常春藤聯盟。

沒有其他大學的實力比哈佛更強，能對抗川普政府；哈佛校產有530億元。只是哈佛也依靠政府的經費，注資在科學及醫學研究，哈佛的經費被凍結，能撐多久不得而知。

只是，哈佛的抗命顯然已讓其他學術機構大為壯膽。

哥倫比亞大學代理校長薛普曼(Claire Shipman)一開始同意川普政府幾項要求之後，14日立場轉趨強硬，她在聲明中表示，政府一些要求「沒商量餘地」；薛普曼表示，自己讀到哈佛的拒不從命「極感興趣」。

哥倫比亞大學法學教授波詹(David Pozen)主張政府的要求違法。他表示哈佛顯然是特別強大的學校，其決定有潛能讓其他大學隨而振奮，或多或少聯合起來回拒政府。

川普15日威脅要升高當前的爭執，在社媒上主張，假如哈佛繼續推動政治、意識形態、因恐怖分子而激發或支持的「病態」，應取消哈佛的免稅地位。

當前的僵局讓人質疑川普政府有多大的意願、要做到多大地步。不管事態如何演變，都會爆發法律戰。一群哈佛大學教師已興訟挑戰川普政府的要求，許多學術界人士料定，哈佛大學會自行提告。

哈佛在回絕政府要求的信件中指出，那些要求已違反學校的憲法第一修正案及其他民權法定權利。

川普 哈佛大學 哥倫比亞大學

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