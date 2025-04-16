川普再威脅取消哈佛「免稅」地位 歐巴馬聲援母校

哈佛大學14日向川普政府開了第一槍，拒絕接受聯邦要求的配合事項，立即被懲罰凍結22億元補助，川普還揚言考慮撤銷學校免稅特權。（美聯社）

川普 總統15日發文威脅取消哈佛大學的免稅資格，並稱若持續推動政治「病態」政策，應當作政治機構課稅；白宮 則要求哈佛向猶太 裔學生道歉，並要求校方取消多元政策。前總統歐巴馬稱讚母校拒絕「打壓學術自由的非法企圖」，鼓勵其他機構跟進抵制聯邦資助的附帶條件。

川普15日在社群媒體發文寫道，哈佛因校園反猶太主義問題，拒絕政府改變治理框架的要求，可能喪失免稅資格。

華爾街日報(WSJ)指出，川普此舉加劇對反猶太主義憂慮，也引發美國最富裕大學的學術自由可能受影響的討論。

川普寫道，「如果哈佛執意繼續推動政治、意識形態，煽動和支持恐怖主義的『病態』行為，也許該取消免稅資格，並視為政治機構課稅？請記住，免稅身分完全取決於為公共利益！」

聯邦政府14日表示，將凍結哈佛22億6000萬元的資金與合約，早前則已要脅扣留哈佛及其附設醫院近90億元的贈款和合約 。

哈佛大學拒絕配合川普的要求，但面臨聯邦政府停撥22億元補助的懲罰。前總統歐巴馬發表聲明力挺母校，防止政府伸手進入校園。（美聯社）

哈佛校長加伯(Alan Garber)14日在致該校社群的一封信中寫道：「哈佛大學不會放棄其獨立性和憲法權利。」

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)15日表示，哈佛未嚴正看待川普的憂慮，「總統要求的是，別違反聯邦法律，你便能獲得聯邦資金」。

李維特接著說：「我認為總統也提出一個好問題，為何美國納稅人要補貼一所戶頭裡有數十億元的大學呢？」

此外，白宮也要求哈佛取消多元、平等和共融(DEI )計畫，確保以績效為主的聘雇原則，並禁止在校園抗議活動中戴口罩(掩飾身分)。

李維特說，川普「希望看到哈佛道歉，哈佛應為其校內針對美國猶太裔學生的惡劣反猶太主義道歉」。

「今日美國報」(USA Today)報導，前總統歐巴馬讚揚母校哈佛決定抵制川普政府的聯邦資助條件，鼓勵其他機構跟進。

歐巴馬發出聲明表示，「哈佛為其他高等教育機構樹立榜樣，拒絕扼殺學術自由的笨拙、違法企圖，同時採取具體措施，確保哈佛的所有學生都能從學術探究、嚴謹辯論和相互尊重的環境中受益」，「希望其他機構效仿」。