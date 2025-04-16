簽證突被撤 印州普度大學7留學生告國安部

哥大學生哈利勒因參與挺巴活動被捕至今，據統計現至少有790名留學生被吊銷簽證。圖為哈利勒被拘留的路易斯安納州的ICE拘留中心。（路透）

最近幾周已有超過120所大學院校、至少790名外籍學生在沒有犯下可驅逐出境的犯罪紀錄情況下，簽證被吊銷或合法身分被終止。不過另有數據宣稱被吊銷學生簽證 的人數高達1300人，其中印地安納州普度大學(Purdue)五名中國學生與其他兩名國際學生則聯手控告國土安全部 。

美聯社報導，連日來波士頓移民 律師邁奧納(Matthew Maiona)每天接獲外籍學生的求助電話；他說：「我們以為這是一件不尋常的事，但現在看來情勢來得又快又猛。」

美國去年有110萬國際學生，對大學是一項重要收入來源。律師透露，占國際學生總數一半以上的印度與中國學生，有很多人失去合法身分 。

上周密西根州兩所大學有四名學生因F-1簽證被撤銷，卻連撤銷具體事由也未被告知，於是決定控告川普政府，代表原告的「美國公民自由聯盟」(ACLU)律師瓦杜德(Ramis Wadood)強調：「我們毫無頭緒，這就是最可怕之處。」

由於911恐攻事件後，追蹤國際學生入學動態系統已被移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)全盤掌握，許多國際學生擔心自己成為標靶。

國際教育工作者協會NAFSA執行長芳塔·奧(Fanta Aw)直言：「只需要少數人就能製造恐慌，目前尚不清楚其原因以及影響有多大。」並透露該組織接獲全國大學統計，已有多達1300名國際學生被撤銷簽證或失去合法身分。

印地安納州七名外籍學生(包括普度大學五名中國籍學生)本月初接獲國土安全部電子郵件通知，告知F-1簽證被撤銷，要求必須「立即制定離開美國的計畫」，同時必須立即停止在美國的任何工作，而且如果不自動離開美國，可能會被立即驅逐出境，讓原告沒有收拾行李或處理私人事務的時間，甚至無法保證能夠遣返回國。

七名學生15日委任ACLU律師，以未經合法程序撤銷簽證為由，正式控告國土安全部，並將國土安全部長諾姆(Kristi Noem)與美國移民與海關執法局(US Immigration and Customs Enforcement)代理局長萊昂斯(Todd Lyons)列為被告。