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不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

「國稅局資料交國安部？」無證客昔聽話繳稅 今掙扎報稅

記者顏伶如／綜合報導
國稅局與國安部達成資料分享協議一事，讓有報稅紀錄的無證移民擔憂。圖為國稅局大樓。(路透)
國稅局與國安部達成資料分享協議一事，讓有報稅紀錄的無證移民擔憂。圖為國稅局大樓。(路透)

有線電視新聞網(CNN)15日報導，多年來一直有繳稅的無證移民，今年對於可能發生的一種狀況感到不安：報稅資料可能成為移民機關的追查線索。國稅局(IRS)與國土安全部日前達成資料分享協議，雖然具體細節曝光不多，移民社區已經憂心忡忡，倡議人士說，不少無證移民今年對於繳稅感到猶豫，不知該怎麼辦。

移民權益倡議組織「佛羅里達移民聯盟」(Florida Immigrant Coalition)公關主任瑞維拉(Adriana Rivera)說：「很多人覺得遭到背叛。」

數十年來，無證移民獲得告知說，如果向國稅局辦理登記、誠實繳稅，個人資料將會獲得保密。瑞維拉表示，長年都有繳稅的許多無證移民家庭，今年卻覺得不放心，特別是下場可能是遭到驅逐出境。她說，許多無證移民困惑的是，如果履行繳稅義務，恐怕就要付出骨肉分離的代價，甚至賠上一輩子。

移民律師韋瑞布(Neil Weinrib)說，執業數十年來，最近接到規模堪稱空前的大量詢問電郵，「客戶都嚇壞了」。他說，現居美國的外國人士之間，如今已經產生一股龐大的寒蟬效應。

韋瑞布說，一名印度籍男子便在電郵裡寫著：「有關國稅局的新聞究竟是什麼？國稅局會把所有資料分享給國土安全部嗎？如果我太太被抓的時候還帶著兒子，她該怎麼辦？」

兩個移民權益倡議團體上個月已針對分享報稅資料給移民機關向華府聯邦法院提告，主張聯邦執法機關必須向法院申請搜索令，才能要求國稅局提供民眾的稅務資料，以調查特定人士的居住地點。

「稅務與經濟政策研究中心」(Institute on Taxation and Economic Policy)去年公布報告，無證移民每年繳交聯邦稅、州稅、地方稅累計約1000億，其中包括工資支票當中的自動預扣。

1996年以來，國稅局允許沒有社會安全號碼的外國人士或無證移民，透過個人納稅識別號碼(individual taxpayer identification number，ITIN)報稅，國稅局強調報稅資料將獲得保護。根據稽核報告，截至2022年12月31日為止，有效的個人納稅識別號碼超過580萬個。

移民 國稅局 報稅

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