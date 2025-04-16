重罪公民送中美洲監獄？川普動念研究 學者批違法違憲

川普總統有意把犯重罪的美國公民送到中美洲國家監獄，法學專家表示，此舉「顯然既不合法又違憲」。圖為古巴關達那摩灣海軍基地拘留所。(路透)

白宮日前表示，川普 總統正在研究：把犯下重大罪行的美國公民 送到中美洲國家監獄是否合法；川普表示，自己有意這麼做、樂於這麼做；但法學專家15日表示，川普把自己形容的「土生土長罪犯」遣送到外國監獄服刑，「顯然既不合法又違憲」。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，總統只考慮把最暴力、罪行最窮凶極惡、屢犯不改、社區沒人想留下的罪犯，移送到外國監獄。

川普14日對福斯新聞西語台表示，有些罪犯犯下用棒球棒擊打他人腦袋、火車來時把人推下車軌之類罪行，他說那些人是土生土長罪犯，政府正在研究把他們流放到外國監獄，自己想這麼做。稍早之前，川普在白宮橢圓形辦公室與來訪的薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)聯合受訪時，也說過類似的話。

川普政府指的是不是歸化美籍的公民，目前不清楚；碰到少數情況，歸化公民的公民權可以被取消，例如透過詐欺手段取得公民權。

川普在白宮記者會 上表示，司法部長邦迪(Pam Bondi)「正在研究相關法律」。

喬治梅森大學憲法教授索明(Ilya Somin)指出，那麼做顯然既不合法又違憲。

非營利移民權益倡議組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)律師溫格(Emma Winger)指出，移民法只把遞解根本不是美國公民的人的權力，授權給政府。

喬治亞州立大學法學院教授克萊斯(Anthony Kreis)指出，以前英國政府有政策，把一些遭罪名指控的嫌犯，由殖民地移送到別的國家受審，引發美國獨立革命的諸多怨憤因素，那也是其中之一。

克萊斯指出，有些權利是公民權的根本，自己實在看不出如何把公民送到外國竟可允准；把美國公民移送到外國，就等於把人交給外國政府管轄。