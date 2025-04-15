首間反抗川普的大學 哈佛拒配合政策 22億補助遭凍結

川普政府以補助基金威脅哈佛大學配合川普議程，先前哥倫比亞大學已屈服願配合聯邦的六項政策，但哈佛校長加伯14日發表強硬公開信拒絕，指政府無權要求私校要教什麼。（歐新社）

川普 政府要求全國頂尖學府配合改革，哈佛大學 (Harvard University)成為公開反抗的首例，哈佛大學14日公開回應說要求並不合法，拒絕配合。美聯社報導，聯邦政府 隨即表示將凍結給哈佛的22億補助，以及與哈佛的6000萬合約。

川普政府先前同樣施壓哥倫比亞大學，哥大已表示會配合政策。

哈佛大學著名的真理校徽。（歐新社） 希望哈佛拒絕川普政府威脅的示威者，12日在哈佛校區要求學校領導層要抵抗政府壓力。（路透）

聯邦要求哈佛落實改革

聯邦官員日前要求哈佛大學落實多項改革，包括招生及聘用過程推動「擇優改革」(merit-based reform)、若有外國學生違反規定必須通報政府等。聯邦政府與全國最有錢大學攤牌儼然拉開序幕，哈佛大學與旗下機構將近90億聯邦補助經費恐將受到衝擊。

對於聯邦政府介入高等教育，其他大學之前也曾抗拒，但身為全國最有影響力的哈佛大學卻在回應當中，直指川普政府要求「不合法」，透露校方處理基調出現變化。過去幾周，哈佛遭外界批評屈服於川普政府壓力。

罕見促哈佛交出治理權

教育部、衛生部與聯邦總務署官員11日共同發函哈佛大學，提出交出學校治理權的罕見要求，具體措施則包括限縮學生及教職人員對校內事務的決策權、國際學生若有違規情事校方必須立即通報聯邦主管機關、引進外部機構確保學校各個系所做到「觀點多元化」(viewpoint diverse)等。川普政府並未說明「「觀點多元化」定義為何，僅表示必須包括各式各樣的政治看法，包括保守派角度。

校長加伯：政府不應命令私大做什麼

哈佛校長加伯(Alan Garber)14日發表校內聲明回應指出：「不管哪一黨執政，政府都不應該命令私立大學應該教什麼、應該招收或聘用哪些人、應該發展哪些學習與研究領域。」

川普政府今年1月上台以來對全國大學採取積極手段，並宣布對數十所大學展開調查，目標是將多元化措施、反猶太主義從大學校園排除。全國各地大學累計有數億聯邦經費遭到官員凍結，全國最頂尖的幾所大學特別受到川普政府關注，哥倫比亞大學(Columbia University)成了第一個開鍘對象，包括哈佛在內的長春藤名校接著被點名。

川普政府指控哈佛遏阻反猶不力

川普政府3月間表示，哈佛對於遏止校園反猶太主義做得不夠，政府正在檢討與哈佛簽訂的總價2億5600萬合約，以及累計維期多年、累計87億元的多項補助。共計800多名哈佛教職員工則參加公開信連署，呼籲校方必須採取一致行動，抵抗聯邦政府的「反民主攻擊」。

加伯14日聲明中說，學校不會放棄獨立自主或憲法權利，不管是哈佛或任何私立大學「都不允許學校遭到聯邦政府接管」。

美聯社報導，聯邦政府立即表示，因為哈佛大學周一表示不會遵守川普政府限制校內活動的要求。將凍結對哈佛大學的22億美元撥款，以及6000萬美元合約。